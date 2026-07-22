Тривожна статистика: в Україні оприлюднили дані щодо народжуваності та смертності

За перші шість місяців 2026 року в країні народилося лише 73 292 дитини, тоді як кількість померлих сягнула 259 853 осіб.

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В Україні оприлюднили дані щодо народжуваності та смертності / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Зараз в Україні щомісяця народжується в середньому близько 12 тисяч дітей

Найскладніша ситуація з народжуваністю - у прифронтових регіонах

Найпомітніше зростання кількості померлих відбулося в Києві - на 11%

Демографічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися. За перші шість місяців 2026 року в країні народилося лише 73 292 дитини, тоді як кількість померлих сягнула 259 853 осіб. Це перше за останні п’ять років офіційне зростання смертності, свідчать дані дослідження OpenDataBot з посиланням на інформацію Міністерства юстиції.

За даними аналітиків, народжуваність продовжує знижуватися прискореними темпами. У порівнянні з аналогічним періодом 2025 року кількість новонароджених зменшилася на 16%, а якщо порівняти показники з довоєнним 2021 роком, спад виявився майже двократним.

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Зараз в Україні щомісяця народжується в середньому близько 12 тисяч дітей. Для порівняння: десять років тому цей показник становив приблизно 32 тисячі. При цьому хлопчиків традиційно народжується трохи більше, ніж дівчаток - 51% проти 49%.

Найскладніша ситуація з народжуваністю спостерігається в прифронтових регіонах. У Донецькій області кількість новонароджених скоротилася втричі, а в Запорізькій - на 23%. Однак спад фіксується й у відносно безпечних областях. Так, у Вінницькій, Львівській та Тернопільській областях народжуваність знизилася приблизно на 20%.

Лідером за кількістю новонароджених залишається Київ, де за півроку народилося 8 352 дитини - практично кожна дев’ята дитина в країні. Друге місце посідає Львівська область із показником 6 617 новонароджених. До першої четвірки також увійшли Дніпропетровська область (5 611 дітей) та Одеська область (5 450).

Водночас фахівці фіксують зростання смертності. За перше півріччя 2026 року зареєстровано 259 853 випадки смерті - це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними OpenDataBot, таке зростання зафіксовано вперше за останні п’ять років.

Найпомітніше збільшення кількості померлих відбулося в Києві - на 11%. Загалом у столиці за шість місяців зареєстрували 20 121 випадок смерті. При цьому найбільша кількість померлих традиційно припадає на Дніпропетровську область - 28 386 осіб, що становить приблизно кожного дев’ятого померлого в Україні.

У середньому по країні смертність уже в чотири рази перевищує народжуваність. Для порівняння: рік тому це співвідношення становило три випадки смерті на одного новонародженого. Найважча демографічна ситуація зберігається в прифронтових регіонах. У Донецькій області на одного новонародженого припадає 19 померлих, у Херсонській - 14, а в Сумській, Чернігівській та Харківській областях - шість.

Найсприятливіші показники, за даними аналітиків, зберігаються у західних регіонах країни. У Рівненській, Волинській та Закарпатській областях на одного новонародженого припадає два випадки смерті, що є найкращим співвідношенням у Україні.

Демографічна ситуація в Україні

Як писав Главред, Україна опинилася на першому місці серед країн із найвищим рівнем смертності та найнижчим показником народжуваності у світі. Про це свідчать дані останніх звітів Центрального розвідувального управління США щодо глобальної статистики смертності та народжуваності.

У 2024 році демограф Олександр Гладун спрогнозував, що станеться з населенням України після війни.

В Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що в найближчі роки чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

Також стало відомо, якою буде чисельність населення України у 2051 році.

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