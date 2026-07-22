Дійшло до погроз: Анна Трінчер потрапила у гучний скандал через хіт "Маргарита"

Журналісти дізналися, що нову пісню Анни Трінчер написав композитор, який живе в РФ.

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Анна Трінчер - скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Трінчер

Ви дізнаєтеся:

Хто виявився автором музики до нового треку Анни Тринчер "Маргарита"

Чому журналістам почали погрожувати

Новий реліз співачки Анни Тринчер "Маргарита", який швидко набрав популярності в мережі, став об’єктом гучного скандалу. Журналісти"МУЗВАР" звернули увагу на те, що один з авторів хіта мешкає в РФ і пише пісні для виконавців країни-агресора.

За інформацією з кредитів пісні на стрімінгових платформах, автором музики до пісні "Маргарита" вказано уродженця Донецька Володимира Курто. Композитор уже багато років мешкає в Москві, раніше очолював студію Григорія Лепса і продовжує активно працювати на російський шоу-бізнес під час повномасштабної війни.

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Анна Трінчер - "Маргарита" / фото: instagram.com, Анна Трінчер

У відповідь на офіційний запит редакції PR-команда співачки NAME PR заявила, що права на пісню були придбані ще у 2021 році в українського правовласника, а сама Анна ніколи особисто не знала автора. Команда запевнила, що композицію було суттєво перероблено, а артистка категорично не співпрацює з авторами, пов’язаними з РФ.

"Анна не купувала пісню безпосередньо в автора. Угода була укладена з правовласником. Анна ніколи не була особисто знайома з автором, не мала з ним жодного контакту, не співпрацювала з ним і не брала участі у створенні цієї композиції. Анна ніколи не придбала б цю пісню, якби на той момент було відомо, що її автор пов’язаний з Росією або співпрацює з російською музичною індустрією", - заявили представники артистки.

Кредити пісні Анни Трінчер "Маргарита" / скріншот "Музвар"

Однак розслідування журналістів показало, що Курто жив і працював у Москві задовго до 2021 року, а після запиту "МУЗВАР" кредити пісні у дистриб’ютора MAYAK MUSIC були поспішно змінені - новим автором вказали Сергія Назарова. На цьому історія не закінчилася - на адресу розслідувачів почали надходити погрози. Усі аудіозаписи, скріншоти та відеоматеріали з погрозами редакція вже передала до правоохоронних органів.

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Про персону: Анна Трінчер Анна Трінчер - українська співачка та актриса, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також актриса серіалу "Школа", повідомляє "Вікіпедія".

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