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Долар підскочив, а євро полетів вниз: новий курс валют на 23 липня

Руслана Заклінська
22 липня 2026, 16:13
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Нацбанк оновив курс валют на 23 липня.
Долар підскочив, а євро полетів вниз: новий курс валют на 23 липня
Курс валют в Україні на 23 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс валют встановив НБУ на 23 липня
  • Як змінилися ціни на долар, євро та злотий
  • Які курси валют були на міжбанку

На четвер, 23 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар США трохи подорожчав, тоді як євро та польський злотий незначно втратили у ціні. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 23 липня становить 44,77 грн/дол. Порівняно з попереднім показником у 44,75 грн/дол. американська валюта зросла приблизно на дві копійки.

відео дня

Курс євро

Європейська валюта продемонструвала незначне зниження. Курс євро встановлено на рівні 51,07 грн/євро. Напередодні він становив 51,10 грн/євро, тож валюта подешевшала приблизно на три копійки.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Водночас на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,76/44,79 грн/дол., а до євро - 51,07/51,08 грн/євро.

Курс злотого

Польський злотий також трохи знизився в ціні. Його офіційний курс на 23 липня становить 11,79 грн/злотий. Днем раніше валюта коштувала 11,80 грн/злотий, тож зниження склало близько однієї копійки.

Яким буде курс долара та євро наприкінці липня - прогноз експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі Главреду заявив, що валютний ринок України в останню декаду липня, найімовірніше, залишатиметься відносно стабільним. За його словами, різких коливань курсу долара та євро найближчим часом не очікується.

Експерт прогнозує, що в період із 20 до 26 липня долар перебуватиме в межах 44,5-45 грн, а євро - 50,5-52,5 грн. Водночас, за його словами, курс європейської валюти й надалі значною мірою залежатиме від ситуації на міжнародних валютних ринках.

"Поки пара євро/долар триматиметься поблизу 1,14-1,16, істотних підстав для різкого перегляду курсу євро в Україні також не буде", - зазначив Лєсовий

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 22 липня Нацбанк встановив новий офіційний курс валют. Долар подорожчав до 44,75 грн, євро зріс до 51,10 грн, а польський злотий - до 11,80 грн.

Експерти прогнозують, що у другій половині 2026 року валютний ринок України залишатиметься нестабільним. Віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов допускає зростання курсу долара до 46,5 грн.

Водночас економіст Сергій Фурса наголошує, що в умовах війни курс значною мірою залежить від політики та регулювання Національного банку України.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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