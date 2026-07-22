Долар підскочив, а євро полетів вниз: новий курс валют на 23 липня

Ви дізнаєтеся:
- Який курс валют встановив НБУ на 23 липня
- Як змінилися ціни на долар, євро та злотий
- Які курси валют були на міжбанку
На четвер, 23 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар США трохи подорожчав, тоді як євро та польський злотий незначно втратили у ціні. Про це свідчать дані НБУ.
Курс долара
Офіційний курс долара США на 23 липня становить 44,77 грн/дол. Порівняно з попереднім показником у 44,75 грн/дол. американська валюта зросла приблизно на дві копійки.
Курс євро
Європейська валюта продемонструвала незначне зниження. Курс євро встановлено на рівні 51,07 грн/євро. Напередодні він становив 51,10 грн/євро, тож валюта подешевшала приблизно на три копійки.
Водночас на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,76/44,79 грн/дол., а до євро - 51,07/51,08 грн/євро.
Курс злотого
Польський злотий також трохи знизився в ціні. Його офіційний курс на 23 липня становить 11,79 грн/злотий. Днем раніше валюта коштувала 11,80 грн/злотий, тож зниження склало близько однієї копійки.
Яким буде курс долара та євро наприкінці липня - прогноз експерта
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі Главреду заявив, що валютний ринок України в останню декаду липня, найімовірніше, залишатиметься відносно стабільним. За його словами, різких коливань курсу долара та євро найближчим часом не очікується.
Експерт прогнозує, що в період із 20 до 26 липня долар перебуватиме в межах 44,5-45 грн, а євро - 50,5-52,5 грн. Водночас, за його словами, курс європейської валюти й надалі значною мірою залежатиме від ситуації на міжнародних валютних ринках.
"Поки пара євро/долар триматиметься поблизу 1,14-1,16, істотних підстав для різкого перегляду курсу євро в Україні також не буде", - зазначив Лєсовий
Курс валют в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, на 22 липня Нацбанк встановив новий офіційний курс валют. Долар подорожчав до 44,75 грн, євро зріс до 51,10 грн, а польський злотий - до 11,80 грн.
Експерти прогнозують, що у другій половині 2026 року валютний ринок України залишатиметься нестабільним. Віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов допускає зростання курсу долара до 46,5 грн.
Водночас економіст Сергій Фурса наголошує, що в умовах війни курс значною мірою залежить від політики та регулювання Національного банку України.
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Про джерело: Національний банк України
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