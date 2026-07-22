Долар підскочив, а євро полетів вниз: новий курс валют на 23 липня

Нацбанк оновив курс валют на 23 липня.

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Курс валют в Україні на 23 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Який курс валют встановив НБУ на 23 липня

Як змінилися ціни на долар, євро та злотий

Які курси валют були на міжбанку

На четвер, 23 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар США трохи подорожчав, тоді як євро та польський злотий незначно втратили у ціні. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 23 липня становить 44,77 грн/дол. Порівняно з попереднім показником у 44,75 грн/дол. американська валюта зросла приблизно на дві копійки.

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Курс євро

Європейська валюта продемонструвала незначне зниження. Курс євро встановлено на рівні 51,07 грн/євро. Напередодні він становив 51,10 грн/євро, тож валюта подешевшала приблизно на три копійки.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Водночас на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,76/44,79 грн/дол., а до євро - 51,07/51,08 грн/євро.

Курс злотого

Польський злотий також трохи знизився в ціні. Його офіційний курс на 23 липня становить 11,79 грн/злотий. Днем раніше валюта коштувала 11,80 грн/злотий, тож зниження склало близько однієї копійки.

Яким буде курс долара та євро наприкінці липня - прогноз експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі Главреду заявив, що валютний ринок України в останню декаду липня, найімовірніше, залишатиметься відносно стабільним. За його словами, різких коливань курсу долара та євро найближчим часом не очікується.

Експерт прогнозує, що в період із 20 до 26 липня долар перебуватиме в межах 44,5-45 грн, а євро - 50,5-52,5 грн. Водночас, за його словами, курс європейської валюти й надалі значною мірою залежатиме від ситуації на міжнародних валютних ринках.

"Поки пара євро/долар триматиметься поблизу 1,14-1,16, істотних підстав для різкого перегляду курсу євро в Україні також не буде", - зазначив Лєсовий

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 22 липня Нацбанк встановив новий офіційний курс валют. Долар подорожчав до 44,75 грн, євро зріс до 51,10 грн, а польський злотий - до 11,80 грн.

Експерти прогнозують, що у другій половині 2026 року валютний ринок України залишатиметься нестабільним. Віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов допускає зростання курсу долара до 46,5 грн.

Водночас економіст Сергій Фурса наголошує, що в умовах війни курс значною мірою залежить від політики та регулювання Національного банку України.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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