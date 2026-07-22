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Таємні переговори в Баку: у Києві та Москві прокоментували зустріч

Віталій Кірсанов
22 липня 2026, 14:32оновлено 22 липня, 15:20
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У МЗС України заявили, що в Азербайджані для обговорення російсько-української війни зустрічалися "люди, імена яких уже практично не можна знайти в Google".
У Києві та Москві прокоментували зустріч у Баку
У Києві та Москві прокоментували зустріч у Баку / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/heorhiitykhyi

Коротко:

  • МЗС України назвало переговори в Баку незначними
  • У Кремлі заявили про відсутність даних щодо зустрічі

У Баку відбулася закрита зустріч колишніх високопоставлених представників Німеччини та Росії, на якій нібито обговорювалися шляхи припинення війни РФ проти України. Офіційний Київ заявив, що не надавав нікому мандата на подібні контакти, а в Кремлі стверджують, що взагалі не мають інформації про переговори, що відбулися.

"Главред" з’ясував, що відомо про таємну зустріч у Баку між представниками РФ та ФРН.

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Що заявили в МЗС України про зустріч у Баку

Першою на інформацію про закриті контакти в Азербайджані відреагувала українська дипломатія. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у коментарі журналістам оцінив значення такої зустрічі для реального завершення війни та підкреслив, що учасники подібних ініціатив жодним чином не пов’язані з офіційною позицією Києва, повідомляє РБК-Україна.

"Ця зустріч настільки ж таємна, наскільки й неважлива. Якісь люди, імена яких уже практично не можна знайти в Google, зустрічаються й про щось розмовляють. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля", – сказав Георгій Тихий у відповідь на запитання, чи знала Україна про ці "переговори".

Про особу: Георгій Тихий

Георгій Тихий – український журналіст, радник з питань комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Яку пастку Кремля побачив політолог Давидюк у переговорах у Баку

Поки в МЗС України дипломатично применшували значення закритої зустрічі, українські експерти побачили в ній набагато тривожніший сигнал. Зокрема, політолог Микола Давидюк на своєму каналі в YouTube заявив, що подібні контакти можуть свідчити про спроби Кремля вибудувати власний переговорний трек без узгодження з Києвом, а також звернув увагу на позицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який нібито не був поінформований про ці контакти.

"Мерц каже, що він не в курсі. Тобто Ангела Меркель фактично веде переговори за його спиною. І тут велике питання: хто їй дав мандат? Хто надав їй право?" - сказав Давидюк.

Розвиваючи думку про приховані мотиви організаторів зустрічі, аналітик припустив, куди саме може бути спрямована така ініціатива і чиї інтереси вона здатна обійти стороною. За його словами, мова йде не лише про українську сторону переговорного процесу.

"Путін намагається активізувати, обходячи Трампа та Україну, чергові переговори, де за нашою спиною знову домовлятимуться про щось", – підкреслив політолог.

Завершуючи свою оцінку ситуації, Давидюк перейшов від констатації ризику до конкретної рекомендації для української сторони. Експерт вважає, що пасивна позиція Києва в такій ситуації може дорого обійтися, тому наполягає на більш рішучих кроках.

"Ми маємо брати участь у переговорах, а не хтось розумніший за нас буде розповідати, що нам робити", – заявив Давидюк.

Про особу: Микола Давидюк

Микола Іванович Давидюк (18 липня 1988 року, Переспа, Волинська область) - український політолог, автор книг "Як працює путінська пропаганда" та "Як зробити Україну успішною". Увійшов до списку "Люди НВ 2021. Історії українців, які рухають країну вперед саме зараз", пише Вікіпедія.

Що відповів Пєсков на запитання про зустріч в Азербайджані

Поки українські спікери оцінювали ризики та мотиви закритої ініціативи, реакція Кремля виявилася набагато стриманішою. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи журналістам інформацію, що з’явилася про контакти в Азербайджані, заявив, що не має жодних відомостей з цього приводу.

"Я не маю жодної інформації про цю зустріч, тому мені немає чого вам сказати", - сказав він російським журналістам.

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що проведе зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо на тему України.

"Зустріч уже узгоджена. Ми вчора бачилися з Марко Рубіо і підтвердили це. Завтра вона відбудеться в першій половині дня", – заявив Лавров .

Лавров заявив, що поцікавиться у Рубіо щодо слів Трампа про можливість швидкого врегулювання війни в Україні.

Зустріч має відбутися в рамках заходів Асоціації держав Південно-Східної Азії на Філіппінах.

Як повідомляв Главред, президент Азербайджану Ільхам Алієв у вівторок, 21 липня, заявив, що 12–14 липня в Баку відбулася зустріч російських і німецьких представників, при цьому азербайджанська влада не була поінформована ні про саму зустріч, ні про її зміст.

За даними Bloomberg, до неофіційної німецької делегації входив колишній керівник апарату канцлера ФРН Ангели Меркель Рональд Пофалла, а також Маттіас Платцек, колишній прем’єр-міністр федеральної землі Бранденбург. Вони нібито провели зустріч у Баку з кількома представниками оточення російського диктатора Володимира Путіна.

З російського боку на зустрічі були присутні особи, наближені до Володимира Путіна: - Валерій Фадєєв, який очолює Раду при президенті Росії з питань громадянського суспільства та прав людини, та Віктор Зубков, колишній віце-прем'єр-міністр, а нині голова правління "Газпрому".

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Про особу: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації та прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Велика Британія та низка інших країн запровадили проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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