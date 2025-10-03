Чотири магнітні бурі атакують Україну: названо найнебезпечніші дати

Деякі магнітні бурі будуть дуже сильними. Вони можуть серйозно вплинути на самопочуття.

Календар магнітних бур на жовтень / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

У жовтні Україна буде під впливом багатьох магнітних бур. Деякі з них будуть дуже сильними і можуть стати причиною погіршення самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з прогнозом, 3 жовтня геомагнітна активність зросла до 4-х балів. Очікується, що наступного дня вона стане трохи слабшою - 3-бальною. На такому рівні вона буде до 6 жовтня включно.

Потім можна буде кілька днів перепочити. Однак варто пам'ятати, що 11 жовтня потужність бурі буде на високому рівні. Вона зросте до п'яти балів. 12 жовтня вона стане 4-бальною, а 13 жовтня - 3-бальною.

Ще одна магнітна буря почнеться 19 жовтня. Вона вдарить одразу з 4-бальною потужністю. Наступного дня вона зросте до 5-ти балів. 21-22 жовтня буря зупиниться на рівні трьох балів і знизиться до мінімуму. 25 жовтня буде одноденна 4-бальна магнітна буря.

Календар магнітних бур на жовтень / інфографіка: Главред

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу С і М. Повідомляють, що 3 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 57 сонячних плям.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", - ідеться в повідомленні.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка: Главред​​​​​

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

