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Спека зашкалюватиме і битиме рекорди: у яких областях цілий тиждень буде +40

Альона Вороніна
7 липня 2024, 11:05
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Найближчого тижня температура повітря місцями може досягати рекордних показників за весь період метеорологічних спостережень, спека зашкалюватиме.

Жара, солнце, лето
Погода в Україні стане ще спекотнішою/ depositphotos.com/ua

Погода в Україні упродовж тижня, з 8 по 14 липня, буде аномально спекотною. Температура повітря подекуди навіть може бити рекорди – місцями вона підійматиметься до +40 градусів.

Упродовж наступних семи днів погодні умови в Україні буде визначати аномально спекотна і суха повітряна маса, яка надійде до нас із пустельних регіонів Середньої Азії. При цьому істотних дощів не передбачається – локальні грозові зливи можуть бути лише в окремі дні у західній частині нашої держави. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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Він зазначив, що температура повітря у цей період часу суттєво перевищуватиме норму, а денні максимальні значення температури місцями можуть досягти рекордних показників за весь період метеорологічних спостережень.

Також метеоролог попередив про надзвичайну пожежну небезпеку через посилення спеки.

"Очікувані погодні умови можуть негативно вплинути на стан здоров'я, а також призвести до перебоїв у подачі електроенергії", – зазначив Кібальчич.

Він наголосив, що для того, щоб захистити себе від таких високих температур повітря й уникнути сонячного і теплового ударів, потрібно:

  • в денні години обмежити час перебування на відкритому сонці та в приміщеннях, що слабко провітрюються;
  • вживати достатню кількість рідини.

Погода в Україні 8 липня

У понеділок, 8 липня, у західній частині, вдень також у східних областях очікуються короткочасні дощі у супроводі гроз. На решті території країни без опадів. Вітер північний/ північно-східний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі +16…+21 градус, вдень +26…+31, у центральних, південних та східних областях +33…+38 градусів.

Погода в Украине 8 июля
Погода в Україні 8 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 липня

У вівторок, 9 липня, у західних областях, а також місцями на Херсонщині та Миколаївщині можливі невеликі короткочасні грозові дощі, переважно у денний час. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17…+23 градуси, вдень +27…+33, у центральних, південних та східних областях +35…+40 градусів.

Погода в Украине 9 июля
Погода в Україні 9 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 10 липня

У середу, 10 липня, на всій території України очікується малохмарна погода, переважно без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18…+24 градуси, вдень +28…+33, у центральних, південних та східних областях +35…+40 градусів.

Погода в Украине 10 июля
Погода в Україні 10 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 липня

У четвер, 11 липня, в Україні утримається суха та спекотна погода, лише вдень на крайньому заході та у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 15-20 м/с. Вітер східний/ північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 градуси, вдень +29…+34, у центральних, південних, східних областях та на Закарпатті +35…+40 градусів.

Погода в Украине 11 июля
Погода в Україні 11 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 12 липня

У п'ятницю, 12 липня, на більшій частині території нашої країни продовжиться період аномальної спеки та відсутності опадів. Вітер східної чверті, 5-10 м/с; у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 градуси, на півдні місцями до +25; вдень +30…+35 градусів, у центральних, південних та місцями західних областях +34…+39.

Погода в Україні 13 липня

У суботу, 13 липня, в Україні опадів не передбачається, лише вдень у західній частині подекуди пройдуть локальні грозові зливи у супроводі шквалів та граду. Вітер північно-східний, на Правобережжі країни південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 градуси, на півдні та у Криму місцями до +25 градусів; вдень +33...+39.

Погода в Україні 14 липня

У неділю, 14 липня, у західній частині можливі місцями короткочасні грозові дощі, на решті країни сухо і спекотно. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +34...+39 градусів, у західних областях +26...+31 градус.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриє майже 40-градусна духота – стало відомо, у яких областях буде найспекотніше. Синоптики прогнозують на 7 липня суху та дуже спекотну погоду по всій Україні.

Також раніше повідомлялося, що спека в Україні посилиться – синоптик розповіла, у яких областях температура зашкалюватиме. Уже через кілька днів погода у нашій державі стане ще спекотнішою – подекуди температура повітря досягатиме +40 градусів.

Україну атакувала найсильніша магнітна буря – шторм сягнув позначки 9 балів. Ця магнітна буря сильно затягується. Очікується, що після неї одразу почнеться новий шторм.

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