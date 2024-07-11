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Аномальна спека в Україні: у яких областях температури будуть зашкалювати

Альона Вороніна
11 липня 2024, 10:49
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У МОЗ розповіли, як захиститися від дуже високих температур повітря і як надати першу допомогу собі або іншим людям у разі теплового удару.

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Погода в Україні буде з аномальною спекою/ фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні у найближчі дні буде відзначатися аномально високими температурами повітря – стовпчики термометрів максимально показуватимуть +33…+39 градусів, а на півдні, сході та в більшості центральних областей навіть +40 і вище.

Дуже високою буде навіть нічна температура повітря – вона становитиме +20…+25 градусів. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

відео дня

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у четвер, 11 липня, денні температури повітря по всій Україні перевищуватимуть +30 градусів. А в південних, східних і центральних областях навіть наближатимуться до +40 градусів. Дощі цього дня очікуються лише у частині західних областей – у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій.

У п’ятницю, 12 липня, денні температури повітря по всій Україні також залишатимуться на рівні понад +30 градусів і в частині областей добиратимуться до позначки +35…+39 градусів. При цьому вночі температура повітря у нашій державі коливатиметься від +18 до +25 градусів. Дощі також передбачаються лише на заході – у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Погода в Украине 12 июля
Погода в Україні 12 липня/ Укргідрометцентр

У суботу, 13 липня, опадів в Україні взагалі не передбачається. Денні температури повітря становитимуть від +30 до +37 градусів, а нічні – від +18 до +27 градусів.

Погода в Украине 13 июля
Погода в Україні 13 липня/ Укргідрометцентр

В неділю, 14 липня, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, опади прогнозуються лише у двох областях – Волинській і Львівській, у всіх інших регіонах буде суха і сонячна погода. Денна температура повітря коливатиметься від +31 до +40 градусів (40-градусна спека очікується в Херсонській та у Миколаївській областях). Вночі температура повітря становитиме +19…+25 градусів.

Погода в Украине 14 июля
Погода в Україні 14 липня/ Укргідрометцентр

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Чотири дні триватиме потужна магнітна буря

Крім цього, згідно з даними сайту meteoagent, нашу планету накрила потужна магнітна буря, яка триватиме чотири дні. Сьогодні очікується буря у 9 балів, у наступні дні – її рівень становитиме 4-5 балів.

Магнитная буря 11 июля
Магнітна буря/meteoagent

Як уникнути теплового удару

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як у таку спеку уникнути теплового удару і надати першу медичну допомогу собі або іншим, якщо тепловий удар все-таки не оминув стороною вас чи ваших рідних.

"Цими днями нас чекає аномальна спека. Якщо людина довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні, у неї може розвинутися небезпечний стан – тепловий удар. Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу. Цей стан вимагає невідкладної допомоги лікарів", – наголосили у МОЗ.

У відомстві розповіли, як уникнути теплового удару. Для цього потрібно дотримуватися наступних кроків:

  • Уникати надмірної спеки – найспекотніші години (з 10:00 до 16:00) потрібно проводити у тіні або в приміщені, варто уникати прямих сонячних променів.
  • Охолоджувати приміщення. У МОЗ зазначають, для збереження електроенергії не варто використовувати кондиціонери. Потрібно відкривати вікна на ніч, а вдень – навпаки закривати. Можна повісити на вікна світловідбивну плівку.
  • Охолоджувати тіло – якомога частіше приймати прохолодний душ або обтиратися прохолодною водою.
  • Пити багато рідини – регулярно пити воду або інші напої без цукру та кофеїну, навіть якщо не відчуваєте спраги.
  • Носити легкий одяг – краще обирати світлий, просторий одяг з натуральних тканин.
  • Уникати фізичних навантажень в спеку – варто обмежити фізичну активність в найбільш спекотні години дня.
  • Приділяти увагу ознакам теплового стресу – треба стежити за своїм самопочуттям та самопочуттям близьких. Також у МОЗ закликали цікавитися здоров’ям самотніх людей.
  • Не залишати дітей і тварин у закритих автомобілях навіть з увімкненим кондиціонером, адже це може бути небезпечним для їхнього життя.

Ознаки теплового удару

  • сплутаність свідомості, дезорієнтація,
  • нудота і блювання,
  • сильний головний біль,
  • прискорене серцебиття,
  • утруднене дихання,
  • суха і гаряча на дотик шкіра (почервоніння),
  • короткочасна втрата свідомості,
  • підвищення температури тіла.

Що робити, якщо тепловий удар стався

У МОЗ зазначають, що якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, потрібно зателефонувати за номером 103 – диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем і за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги.

Щоб надати допомогу при тепловому ударі до приїзду медиків, потрібно дотримуватися наступних кроків:

  1. Перейти або перенести постраждалого у затінене прохолодне місце.
  2. Охолоджувати постраждалого. Для цього можна використовувати прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла.
  3. Якщо постраждалий у свідомості, давати йому пити воду, але невеликими порціями.
  4. У разі блювання, покласти людину на бік.
  5. Стежити за станом постраждалого: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.

"Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу", – наголосили у МОЗ.

Аномальна спека в Україні: у яких областях температури будуть зашкалювати
Як надати першу допомогу при тепловому ударі/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що спека зашкалюватиме і битиме рекорди – стало відомо, у яких областях цілий тиждень буде +40. Метеоролог розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 8 по 14 липня.

Також раніше повідомлялося, що спека буде навіть вночі, але не скрізь – синоптики розповіли, у які області грозові дощі принесуть свіжість. Синоптики попереджають, що у багатьох областях вночі температура повітря підвищиться до +25 градусів, а вдень – до +40.

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