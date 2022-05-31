Україну атакують град і найсильніша спека: синоптики назвали найспекотніший день червня

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у червні буде з контрастом. Як повідомляють синоптики, в одних регіонах будуть дощі та опади у вигляді градів, а в інших буде спекотна погода.

За даними прогнозу Укргідрометцентру, хоч і червень 2022 буде більш теплим, ніж у минулому - середня місячна температура виявиться вище на 1-1,5 градуса.

Найвища температура повітря очікується в південних і східних регіонах країни - майже + 40 градусів тепла, найнижча очікується на північному сході України.

Дощі, шквали та град у червні

За прогнозом синоптиків, більшу частину червня жителі західних областей України будуть змушені ходити з парасольками.

Особливо сильними будуть зливи в першій декаді червня - скрізь, крім Хмельницької області, будуть дощі. У той же час, тепло +28-30 градусів вдень, прийдуть на захід країни з перших днів і не буде йти протягом місяця.

На півночі України погода очікується однаковою по температурі - в той же час, вона буде різною за кількістю опадів. Друга половина червня виявиться сухішою - в середньому очікуються всього 3-4 дні з невеликими дощами.

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На Півдні, Сході та в центрі України буде переважно тепла погода. Тим не менш, серйозні зливи з грозами обіцяють лише на Полтавщині 6-7 і 11-12 червня, на яку обрушиться циклон з північного сходу.

Найспекотнішими днями в Україні прогнозують 14-15 червня.

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Погода на літо в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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