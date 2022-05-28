Несуться потужні грози і страшна спека: синоптики назвали найспекотніші дні

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде дощова в багатьох областях країни. За прогнозом синоптиків, Україну накриє неймовірна спека.

При цьому, синоптики прогнозують також сильний штормовий вітер і зниження температури повітря.

У неділю, 29 травня, опади можливі лише на Закарпатті, у Чернівцях та в Івано-Франківській області. На сході дощ можливий тільки в нічні години.

Нічна температура повітря впаде на заході, півночі і північному сході, до +6 +9 градусів. На решті території від +12 до +15 градусів. Вдень очікується від +18 до +20 у західній частині. У центрі, на півночі і півдні до +22 градусів. Тільки на півдні і південному сході прогріється до +22 +25 градусів.

У Києві 29 травня невелика хмарність, вночі + 8 + 10 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

У понеділок, 30 травня, грозами накриє майже всі регіони країни, сухо буде тільки на сході і в Херсонській області.

Вночі очікується від + 9 до +13 градусів, вдень на заході від +17 до +21 градуси, в центрі і на півночі від +21 до +23 градусів. А ось в південній частині і на сході температура піде вгору, до +27 +30 градусів.

У Києві 30 травня пройде гроза, очікується посилення вітру. Вночі + 12 +14 градусів, вдень від +21 до + 23 градусів.

31 травня в Україні знову пройдуть грози - на Заході і сході, частково-на півдні. У центрі і на півночі буде сухо. Температура повітря впаде вночі на заході до + 7 +9 градусів, в інших регіонах очікується від +11 до +14 градусів, місцями до + 16 градусів.

Вдень прохолодніше буде тільки на заході, від +21 до +23 градусів. У центрі прогріється до + 25 градусів. А на сході і в південній частині температура стрибне до +28 +30 градусів, а місцями навіть до +32 градусів.

У Києві 31 травня буде сонячно, без опадів. Вночі + 12 +14 градусів, вдень від +23 до + 25 градусів.

Погода на 1 червня

У перший день літа спека накриє практично всі регіони України. Синоптики прогнозують від + 28 до + 30 градусів. На заході і в Києві очікується до + 25 градусів.

Погода на літо в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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