УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Несуться потужні грози і страшна спека: синоптики назвали найспекотніші дні

28 травня 2022, 20:25

У понеділок, 30 травня, грозами накриє майже всі регіони країни.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде дощова в багатьох областях країни. За прогнозом синоптиків, Україну накриє неймовірна спека.

При цьому, синоптики прогнозують також сильний штормовий вітер і зниження температури повітря.

У неділю, 29 травня, опади можливі лише на Закарпатті, у Чернівцях та в Івано-Франківській області. На сході дощ можливий тільки в нічні години.

Нічна температура повітря впаде на заході, півночі і північному сході, до +6 +9 градусів. На решті території від +12 до +15 градусів. Вдень очікується від +18 до +20 у західній частині. У центрі, на півночі і півдні до +22 градусів. Тільки на півдні і південному сході прогріється до +22 +25 градусів.

У Києві 29 травня невелика хмарність, вночі + 8 + 10 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

У понеділок, 30 травня, грозами накриє майже всі регіони країни, сухо буде тільки на сході і в Херсонській області.

Вночі очікується від + 9 до +13 градусів, вдень на заході від +17 до +21 градуси, в центрі і на півночі від +21 до +23 градусів. А ось в південній частині і на сході температура піде вгору, до +27 +30 градусів.

У Києві 30 травня пройде гроза, очікується посилення вітру. Вночі + 12 +14 градусів, вдень від +21 до + 23 градусів.

false

31 травня в Україні знову пройдуть грози - на Заході і сході, частково-на півдні. У центрі і на півночі буде сухо. Температура повітря впаде вночі на заході до + 7 +9 градусів, в інших регіонах очікується від +11 до +14 градусів, місцями до + 16 градусів.

Вдень прохолодніше буде тільки на заході, від +21 до +23 градусів. У центрі прогріється до + 25 градусів. А на сході і в південній частині температура стрибне до +28 +30 градусів, а місцями навіть до +32 градусів.

У Києві 31 травня буде сонячно, без опадів. Вночі + 12 +14 градусів, вдень від +23 до + 25 градусів.

Погода на 1 червня

У перший день літа спека накриє практично всі регіони України. Синоптики прогнозують від + 28 до + 30 градусів. На заході і в Києві очікується до + 25 градусів.

false

Погода на літо в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

читайте такожТорнадо і смерчі: влітку погода в Україні буде аномальною

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:59

"Залишають міни під тілами вбитих українців": розкрито нові звірства окупантів

20:53

Над містом гриб від вибухів: у Кривому Розі повідомляють про два "прильоти"

20:25

"Хто пише букву Z - так пішли вони в ...": Андрій Макаревич висловився про російську пропаганду

20:25

Несуться потужні грози і страшна спека: синоптики назвали найспекотніші дніВідео

20:20

Німеччина зважилася озброїти Україну: ЗСУ для битви з РФ отримають САУ Gepard та БМП MarderВідео

Реклама
20:10

Прикмети на 30 травня: що не можна робити і як уберегти будинок від бідиВідео

19:45

Українські військові ліквідували ще одного російського командираВідео

19:34

Віддача гарантовано прилетить: чому буряти скоро почнуть бити росіянПогляд

19:28

"А я попереджала вас про війну": дочка Єгорової розповіла про скандальне листування з мамоюВідео

19:24

Макрон та Шольц вимагають від Путіна звільнити 2500 полонених захисників МаріуполяВідео

19:16

Чи загрожує Україні спалах холери через війну: відповідь МОЗ

19:14

Гороскоп на червень 2022 року для Дів: астролог розповіла, чого чекати у коханні, роботі й фінансахВідео

18:47

"Пекельна вечірка": ЗСУ знищили живу силу і техніку ворогаВідео

18:46

У Зеленського закликали повернути РФ за залізну завісу: за якої умови

18:44

"Артист, який показав справжні яйця": Alyona Alyona назвала супер-приклад для українського шоубізу

18:35

Перемовини без Путіна приречені на провал: РФ - така країна, де ніхто нічого не вирішує - ЗеленськийВідео

18:20

"Посадить і загризе": журналістка з РФ розповіла, як починалася кар'єра Скабєєвої

18:15

У Росії здали позиції окупантів: ЗСУ дали по зубах армії ПутінаВідео

17:49

Де та коли дивитися другий міжнародний благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar

17:41

Окупанти несуть суттєві втрати: ЗСУ пішли в контрнаступ на ПівдніВідео

Реклама
17:27

Тільки не починай: самі нестерпні колишні за знаком зодіаку

17:04

Мінська-3 не буде, або як Німеччина і Франція не вивчили урокиПогляд

17:03

5-місячній доньці Романа Сасанчина потрібна операція - дівчинці діагностували гемангіому

17:03

Ціни на газ для населення: в Україні зробили важливу заявуВідео

16:42

Росія може обстріляти Білорусь та влаштувати повалення Лукашенка - InformNapalmВідео

16:30

"Це їй зробить боляче": дочка Сніжани Єгорової назвала краще покарання для матері-зрадниці

16:20

Дочка Заворотнюк вперше розповіла про лікування матері

16:15

Путін хоче переговорів з Україною: Макрон і Шольц зажадали від президента РФ вивести військаВідео

16:06

Гороскоп на червень 2022 року для Левів: великий прибуток, сюрприз на роботі й любовний трикутникВідео

15:53

"Ми не візьмемо їх до складу України": Данілов висловився про часті "хлопки" в Бєлгороді і Курську

15:49

"Поступки територіями" в обмін на завершення війни з РФ: Подоляк різко відповів на ініціативиВідео

15:42

Молодик в травні 2022: що потрібно робити, щоб не накликати біду і залучити в дім удачу

15:39

Порошенка вдруге не випустили з УкраїниВідео

15:04

Простий і дуже корисний салат з 3 інгредієнтів: смачний рецепт за 5 хвилинВідео

15:04

Прикмети на 29 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:48

"Референдуми" в окупації і війна в Україні до кінця 2022 року: в ГУР розкрили плани Путіна

14:38

Зґвалтували і вкололи невідомий препарат: українські військові розповіли про тортури в полоні РосіїВідео

14:23

Франкенштейни з Кремля: як за допомогою біолабораторій Путін розлюднює СШАПогляд

14:15

Бійці ЗСУ вдало обкатали французькі "Цезарі": 155-мм снаряди впали на голови окупантівВідео

14:03

Порошенко вдруге намагається перетнути кордон з Польщею - ЗМІВідео

Реклама
13:50

"З дитинства мріяла стати десантником": красуня Ольга стала "очима" української артилеріїВідео

13:49

Потужна допомога ЗСУ: США відправлять Україні РСЗВ HIMARS з дальністю пуску до 300 км – WSJ

13:47

Зеленський розповів, якою бачить перемогу у війні та що буде з Кримом і Донбасом

13:10

У Росії був чемпіоном, а в Україні став добривом: ЗСУ ліквідували окупанта-пейнтболістаВідео

13:08

Ефект бумерангу в дії: солдати РФ почали масово гвалтувати росіянок в Бєлгородській областіВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 29 травня 2022: Левам – успіх і гроші, Водоліям - підказки долі

12:45

За крейсером "Москва" підуть інші кораблі: Україна отримує протикорабельні ракети HarpoonВідео

12:23

"Вбити українських дітей": Подоляк розповів, як Мединський проговорився про мету "спецоперації"

12:19

Україна воюватиме з Росією до переможного фіналу: Подоляк назвав наслідки бездіяльності Заходу

11:55

Парк артилерії поповнюється: в Україну надійшли американські САУ М109

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти