Україна буде плавати: синоптики попередили про сильні зливи ​

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 29 травня принесе суттєві опади в деякі області, місцями очікуються грози. Синоптики обіцяють, що тільки на початку червня в країну прийдуть спекотні літні градуси.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найближчої ночі в центральних областях, Одеській області пройдуть короткочасні дощі та грози. Торкнуться нічні опади також Харківську, Луганську області, Дніпро.

Вдень у неділю 29 травня опади вірогідні у західних областях, Харківській, Луганській областях. На інших територіях - без опадів.

Температура найвища в південних областях, тут буде + 23 +27 градусів, в Одеській холодніше - від +20 до + 22. На інших територіях протягом дня +18 + 22.

У Києві неділя буде маловітряною, сухою і сонячною. Температура близько + 20 градусів.

За даними Діденка, літо буде "дебютувати в Україні спекою". Вже з 2-го червня передбачається підвищення до +25 +29, а на півдні до +27 +32 градусів.

Погода на літо в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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