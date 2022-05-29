Україна буде плавати: синоптики попередили про сильні зливи ​

Вдень у неділю 29 травня опади вірогідні у західних областях, Харківській, Луганській областях.
Погода в Україні 29 травня принесе суттєві опади в деякі області, місцями очікуються грози. Синоптики обіцяють, що тільки на початку червня в країну прийдуть спекотні літні градуси.
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, найближчої ночі в центральних областях, Одеській області пройдуть короткочасні дощі та грози. Торкнуться нічні опади також Харківську, Луганську області, Дніпро.
Вдень у неділю 29 травня опади вірогідні у західних областях, Харківській, Луганській областях. На інших територіях - без опадів.
Температура найвища в південних областях, тут буде + 23 +27 градусів, в Одеській холодніше - від +20 до + 22. На інших територіях протягом дня +18 + 22.
У Києві неділя буде маловітряною, сухою і сонячною. Температура близько + 20 градусів.
За даними Діденка, літо буде "дебютувати в Україні спекою". Вже з 2-го червня передбачається підвищення до +25 +29, а на півдні до +27 +32 градусів.
Погода на літо в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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