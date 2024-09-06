Чи буде Україну ''ковбасити'': прогноз магнітних бур на вихідні 7-8 вересня

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США розповів, чого чекати від сонячної активності.

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Прогноз на вихідні від США / фото: depositphotos.com/ua

Магнітні бурі негативно впливають на організм, погіршуючи стан нервової системи, зумовлюючи посилення емоційних реакцій та тривожні стани. Що чекає нас на вихідні 7-8 вересня розповів Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. Експерти опублікували прогноз сонячної та геомагнітної активності.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія. відео дня

Як відомо, потужність геомагнітної бурі вимірюється К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку. Однак важливим моментом є те, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години

У суботу та неділю, 7 та 8 вересня очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає магнітосфері з невеликими магнітними хвилюваннями, нездатними впливати на самопочуття людей.

Як відомо, Європу може "розжарити" до рекордних температур. З моменту початку спостережень світ вперше виходить з найтеплішого літа в північній півкулі, однак у наступні роки ситуація може погіршитись.

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