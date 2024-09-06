Спека цього літа не межа: Європу може "розжарити" до рекордних температур

З моменту початку спостережень світ вперше виходить з найтеплішого літа в північній півкулі, однак у наступні роки ситуація може погіршитись.

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Температурні показники можуть зростати з кожним роком / фото: ua.depositphotos.com

Погода за останні місяці здивувала жителів України і Європи. Літо 2024 року за температурними показниками перевищило минулорічне і стало найтеплішим у світі. Про це повідомила служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу Copernicus (C3S).

"За останні три місяці 2024 року світ пережив найспекотніші червень і серпень, найспекотніший день за всю історію спостережень і найспекотніше бореальне літо за всю історію спостережень", – зазначила заступниця директора C3S Саманта Берджесс.

Якщо країни у терміновому порядку не скоротять викиди парникових газів, які нагрівають планету, екстремальні погодні умови стануть ще інтенсивніші, адже викиди парникових газів від спалювання викопного палива - основна причина зміни клімату. Тобто температура повітря зможе сягати більших температурних рекордів ніж у цьому році.

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Ці зміни вже з більшою силою підживлюють катастрофи цього літа. Зокрема у Судані від повені постраждали понад 300 тисяч людей, а на італійських островах Сицилії і Сардинії зафіксували сильну посуху.

Що таке Copernicus (C3S)? Copernicus (C3S) - є одним із шести тематичних сервісів, що надаються програмою Європейського Союзу Copernicus. Програмою Copernicus керує Європейська комісія, а C3S реалізує Європейський центр середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), пише Вікіпедія.

Спека в Україні і світі - що відомо

Раніше стало відомо, що смертність в Європі може збільшитись втричі до кінця століття. Причиною стане глобальне потепління. Під найбільший сонячний удар потраплять Італія, Греція та Іспанія.

Однак "жарити" буде й інші країни. Наприклад, синоптики повідомили, що у вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 15-20 градусів, а в Карпатах 13-14 градусів - це на 2 градусів вище за норму.

Нещодавно Україна та ще низка країн Європи потерпали від аномальної спеки. Це підтвердили і спостереження метеорологів за останні 100-150 років. Температура повітря перевищувала від 0,5 до 2 градусів. Це стало доказом того, що глобальне потепління є фактом.

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