Атакують справжні тропіки: Україну в серпні чекає аномальна погода

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у липні і серпні 2022 буде характеризуватися подальшим підвищенням температури повітря, збільшенням дефіциту опадів і інтенсивністю нетривалих гроз, злив, граду та шквалів.

Як повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського гідрометеоінституту Віра Балабух, українцям потрібно бути готовими до великої кількості спекотних днів і тропічних ночей.

"Оскільки тривалість спекотного періоду збільшиться - днів для відпочинку біля водойми буде достатньо. За її словами, збережеться і аномальна спекотна погода в західних областях в липні, а в серпні температура повітря повернеться до кліматичної норми", - говорить метеоролог, передає 24 канал.

В цілому, погода в Україні влітку залежатиме від процесів в екваторіальних широтах Тихого океану, зокрема явища Ла-Нінья.

Кліматичний феномен Ланінья означає Падіння поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході тропічної зони моря. Це явище буде провокувати суху погоду в нашій країні, додала Віра Балабух.

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