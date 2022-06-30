Україна перетвориться на справжні тропіки: синоптики назвали регіон, де вдарить + 39

Майже на всій території України 1 липня буде без опадів.
Погода в Україні 1 липня буде знову дуже спекотною. Як повідомляють синоптики, температура ще більше поповзе вгору, а дощі припиняться.
В Укргідрометцентрі зазначають, що 1 липня антициклон змінить свої позиції. Через що і буде тенденція до зменшення хмарності, припинення опадів у більшості регіонів, і знову підвищення показників температури.
Майже на всій території України буде без опадів, лише вночі у південній частині місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря на заході і півночі вночі складе близько +4 +17, а вдень +32 +34 і +27 +31 відповідно.
У східних областях вночі +11 +15, вдень +26 + 28 градусів.
На півдні країни +15 +20 вночі і + 27 +30 градусів. На узбережжі морів до +22.
Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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