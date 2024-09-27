Атакує неймовірна спека та різке похолодання: погода на вихідних зміниться

Синоптик Наталія Птуха розповіла, коли на Україну чекає різке похолодання і дощі.

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Погода в Україні, коли похолодає / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні на цих вихідних буде дуже контрастною. Як розповіла в інтерв'ю Главреду синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, температура різко впаде на 10 градусів.

"За розрахунками, які у нас є на сьогодні, і за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, така погода протримається до суботи, 28 вересня. З 29 вересня температура повітря піде на спад. Це ми говоримо про Центральні та Північні регіони. Якщо говорити про Західні регіони, то там уже температура значно нижча", - зазначила синоптик.

Коли прийде похолодання в Україну

"Неділя, 28 вересня, стане переломним моментом у погодних умовах. В Україну надійдуть атмосферні фронти з Північного Заходу, які пролягатимуть через територію західних областей і поширяться на північні області. Це призведе до того, що надійде холодна повітряна маса і трохи температура знижуватиметься. Але це не критично. Якщо зараз у більшості регіонів вдень +20 +25, то в п'ятницю, 27 вересня, та суботу, 28 вересня, на Півдні та Сході температура повітря може піднятися до +29 градусів. З неділі, 29 вересня, вдень температура повітря буде +15 - +20 градусів. Для осені це комфортна погода", - додала синоптик. відео дня

Також Птуха розповіла, що після високих і доволі нетипових температур для вересня, буде прохолодно. Далі температура повітря в Україні наближатиметься до більш осіннього характеру.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха - синоптикиня в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює з українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні - прогноз синоптиків

Погода в Україні буде різко змінюватися. Як розповів народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю Главреду, на українців чекає різкий перехід зі спекотної на холодну погоду.

Коли прийде сильне похолодання і проливні дощі в Україну, синоптик назвав дати.

У країні вирує сильна магнітна буря, може погіршитися самопочуття.

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