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"Війна стане глибшою і важчою у 2025-2026 роках": невтішний прогноз Британії

Ангеліна Підвисоцька
22 вересня 2024, 20:19
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Великобританія закликає США дати Україні можливість бити по РФ далекобійною зброєю.
ВСУ, РФ
Війна в Україні стане глибшою і важчою / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Війна в Україні стане "глибшою і важчою". Усе може ускладнитися вже наприкінці 2025-2026 років. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, повідомляє The Guardian.

Він заявляє, що США повинні стати більш "холоднокровними" і дозволити Україні бити по території РФ далекобійними ракетами.

"Зараз критичний момент для хоробрості, мужності, терпіння і стійкості від імені союзників, які підтримують Україну", - сказав Леммі.

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Він також підкреслив, що Україна та її західні союзники обговорюють те, "що ще може знадобитися" для ЗСУ на полі бою. Водночас він не став розповідати подробиці, оскільки це може "допомогти Путіну".

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що Україна "серйозно налаштована виграти цю війну" і перерахував низку прохань, які допоможуть їй у цьому.

"Насамперед нам потрібно мати достатньо сучасної зброї ... Повітряні та наземні засоби великої дальності мають вирішальне значення. Зняття обмежень на використання зброї по військових цілях у Росії має вирішальне значення. Це допоможе захистити мирних жителів від російських ракет і плануючих бомб", - сказав Залужний.

Він також висловився про необхідність посилення санкцій проти РФ, членство України в НАТО і допомоги від партнерів у знищенні російських дронів і ракет над Західною Україною.

Далекобійні удари ЗСУ по Росії - головні новини

Україна вже тривалий час просить США та Європу дозволити їй наносити глибокі удари по країні-агресору Росії наявними західними засобами далекобійного ураження.

Питання зрушило з місця лише нещодавно. У п'ятницю, 13 вересня, очільник США Джо Байден обговорив із прем'єром Британії Кіром Стармером таку можливість - але тільки дозвіл на удари крилатими ракетами Storm Shadow.

Вашингтон усе ще сумнівається, що удари по території Росії ракетами ATACMS змінять перебіг боїв, крім того, чиновників зупиняє страх перед "ескалацією" й обмежені запаси балістики в самих Штатах.

Проте Білий дім попросив у Києва надати детальний "план перемоги", щоб ухвалити остаточне рішення. До нього, за чутками ЗМІ, нібито увійде пропозиція ОП "локально" заморозити бої на передовій.

'Війна стане глибшою і важчою у 2025-2026 роках': невтішний прогноз Британії
Якою зброєю Україна має право бити по РФ / Інфографіка Главреда

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів та Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право наносити удари по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також вертольоти.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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