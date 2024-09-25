Коли прийде сильне похолодання і сильна злива в Україну: синоптик назвав дати

Погода в Україні буде різко змінюватися. Як розповів народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю Главреду, на українців чекає різкий перехід зі спекотної на холодну погоду.
"Цього року буде різкий перехід з осені в зиму. Значне похолодання очікується в другій половині листопада. Будуть значні мінусові температури, навіть удень", - розповів синоптик.
Синоптик також розповів, коли Україну накриють проливні дощі.
"28-29 вересня в західних, північних і частково центральних областях України будуть опади у вигляді дощу. Але буде тепло. У південних областях може бути до +30. Але значні опади слід очікувати в другій половині листопада", - додав Щедрін.
Хто такий Станіслав Щедрін
Стас Щедрін - український народний синоптик із Кропивницького. Надає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. За запевненням синоптика, він займається прогнозом погоди понад десять років і використовує той самий сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з низкою провідних загальнонаціональних видань.
Погода в Україні - прогнози синоптиків
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, у Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, у Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.
Також, як зазначила синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем.
Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.
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