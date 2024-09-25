Два бабиних літа та сувора зима: народний синоптик здивував прогнозом для України

Якою буде погода в Україні у жовтні та листопаді та коли чекати бабиного літа, розповів народний синоптик Станістав Щедрін.

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Яким буде жовтень в Україні прогноз погоди / Колаж Главред

Погода в Україні протягом вересня дивує спекою та періодичними аномаліями.

Якою ж буде погода до кінця осені 2024 року, чи будуть грози та дощі, чи чекати нам на нову хвилю спеки, або ж навпаки – на похолодання аж до заморозків, – розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

Чому вересень виявився таким теплим в Україні? Його деякі синоптики та метеорологи називають аномальним.

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Через глобальне потепління вересень такий теплий і в нас. З кожним роком температура все вища. Наступні роки стане ще тепліше. У 2025-му прогнозую на кілька градусів тепліший вересень, ніж цьогоріч. У залежності від регіону. На Півночі України може бути холодніше, а в Центральній, Східній і Південній частині - спека.

Якими можуть бути жовтень та листопад?

Перша половина жовтня буде більш схожою на вересень. Може бути холодніше на 5 градусів. +25 градусів не буде, але днем температура триматиметься близько +20 градусів. Вночі буде холодніше, ніж зараз.

Щодо листопада, то говорити далеко. Але значні заморозки будуть, буде прохолодно.

Когда похолодание в Украине прогноз / pixabay

Коли чекати українцям на похолодання?

Цього року буде різкий перехід з осені в зиму. Значне похолодання очікується у другій половині листопада. Будуть значні мінусові температури, навіть вдень.

Чи чекати нам на дощі цієї осені?

Якщо говорити про найближчі дати, то 28-29 вересня у західних, північних і частково центральних областях України будуть опади у вигляді дощу. Але буде тепло. У південних областях може бути до +30.

Але значні опади слід очікувати у другій половині листопада.

А бабине літо цього року чекати?

Звісно чекати. Бабине літо завжди приходить після першого похолодання, заморозків та осінніх дощів.

Цьогоріч може бути навіть кілька бабиних літ. Перше бабине літо можна очікувати у першій декаді жовтня, наступне – в кінці жовтня. Після 25 жовтня буде друге бабине літо.

Ви нещодавно писали, що зима в Україні може бути досить суворою. Можете розповісти детально, чого нам очікувати?

Детально поки ще рано говорити, але приблизно - так. Цієї зими може бути більше морозних днів. Температури до -20 та снігопади. Буде багато снігопадів.

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

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