У країні вирує сильна магнітна буря: може погіршитися самопочуття

Максимальна потужність цієї магнітної бурі сягнула майже 8-ми балів.

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В Україні вирує майже 7-бальна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україні затягується магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Вона почалася 23 вересня і увірвалася одразу з 5-бальною потужністю. Уже наступного дня вона посилилася до 7-ми балів і протрималася на такому рівні ще й наступного дня.

26 вересня потужність магнітної бурі зменшилася. Вона опустилася до 6-ти балів. Очікується, що наступного дня вона стане 3-бальною і знизиться до мінімуму.

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В Україні вирує майже 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 27 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 20%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 41 сонячну пляму.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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