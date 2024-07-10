УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Спека буде навіть вночі, але не скрізь: у які області грозові дощі принесуть свіжість

Ангеліна Підвисоцька
10 липня 2024, 20:12
529
Синоптики попереджають, що у багатьох областях вночі температура повітря підвищиться до +25 градусів, а вдень - до +40.
погода
Прогноз погоди в Україні на 11 липня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 11 липня буде дуже спекотною. Водночас синоптики попереджають про те, що деякі регіони заливатимуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 11 липня на Сумщині, Черкащині, Київщині та Вінниччині будуть грозові дощі. Водночас в Україні буде спекотно і температура повітря підвищиться до +40 градусів. Жара не покидатиме Україну навіть вночі - 20-25 градусів тепла. Пік спеки очікується 12-15 липня.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

відео дня
погода 11 июля
Прогноз погоди в Україні на 11 липня / фото: ventusky

Погода 11 липня

В Україні 11 липня синоптики прогнозують дощі з грозами на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер в цей день буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у південній частині, східних та центральних областях вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека 40°; на решті території вночі 18-23°, вдень 29-34° (на високогір'ї Карпат вночі 15-20°, вдень 21-26°)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +40

За даними meteoprog, 11 липня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде в Миколаївській і Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +23...+40 градусів. Найнижча температура буде у Волинській та Чернігівській областях. Там температура повітря підвищиться до +19...+31 градуса.

погода 11 июля
Прогноз погоди в Україні на 11 липня / фото: meteoprog

Погода 11 липня у Києві

У Києві 11 липня буде спека. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Суха спекотна погода з температурою вночі 18-23°, вдень 29-34°; У Києві вночі 20-22°, вдень 32-34°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 11 июля
Прогноз погоди в Україні на 11 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриє шалена спека – синоптики попередили про надвисоку температуру. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 липня.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

США відправляють "Томагавки" ближче до РФ: це вперше з часів холодної війни

США відправляють "Томагавки" ближче до РФ: це вперше з часів холодної війни

21:27 Світ
"Рішення коригуватимуть": США можуть дозволити Україні бити по РФ далекобійною зброєю

"Рішення коригуватимуть": США можуть дозволити Україні бити по РФ далекобійною зброєю

20:51 Україна
Польща "відкотила" заяву про збиття ракет над Україною — США "відхрестилися"

Польща "відкотила" заяву про збиття ракет над Україною — США "відхрестилися"

20:39 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Не на хвостик: на що звернути увагу при виборі кавунів - як купити найсолодший 9547

Не на хвостик: на що звернути увагу при виборі кавунів - як купити найсолодший

Від плодів ломитимуться гілки: як обрізати черешню влітку для підвищення врожаю 4058

Від плодів ломитимуться гілки: як обрізати черешню влітку для підвищення врожаю

Бери їх тепленькими : Арестович дав пораду Путіну, як завоювати українців 3830

"Бери їх тепленькими": Арестович дав пораду Путіну, як завоювати українців

Путіністка Сніжана Єгорова обізвала українок і одразу була покарана 3172

Путіністка Сніжана Єгорова обізвала українок і одразу була покарана

Останні новини

22:28

Орбан відмовився від участі в місії Україна-НАТО - що заявив прем'єр Угорщини

22:02

Україна працює з Туреччиною над новим винищувачем п'ятого покоління - деталі

21:47

"Уже нове кохання": співачка Алсу завела коханця - ЗМІ

21:27

США відправляють "Томагавки" ближче до РФ: це вперше з часів холодної війни

20:53

Як припинити заїдати стрес: тренерка розповіла про цікаву техніку "Лимон"

Ангари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - КрамаровАнгари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - Крамаров
20:51

"Рішення коригуватимуть": США можуть дозволити Україні бити по РФ далекобійною зброєю

20:39

Польща "відкотила" заяву про збиття ракет над Україною — США "відхрестилися"

20:23

Alyona Alyona розкрила свою вагу та показала свій "антирекорд"Відео

20:15

"Честь і відповідальність": зірковий письменник і музикант показав, як служить у НГУ

Реклама
20:12

Спека буде навіть вночі, але не скрізь: у які області грозові дощі принесуть свіжість

20:04

Нідерланди виділять додаткові 300 мільйонів євро для України: на що підуть кошти

20:02

Росія бреше про Охматдит, смакуючи котлетку "по-київськи"Погляд

19:51

Одна з країн НАТО підштовхує Альянс до того, щоби запросити Україну

19:30

"Спочатку довго плакала": подруга Пугачової розкрила, коли та повернеться до РФ

19:20

"Був у критичному стані": у Києві померла дитина після обстрілу "Охматдиту"

19:15

Що можна підключити до генератора 1 кВт: прилади, які нам знадобляться

19:00

Злата Огнєвіч відверто розповіла про "несподіванку" від Олега Винника

18:51

Який сигнал НАТО відправить Україні: ЗМІ розкрили текст підсумкової декларації

18:42

Світла не буде понад 12 годин на добу: графіки відключень електроенергії на 11 липня

18:30

Україна підписала чергову безпекову угоду із європейською країною - деталі

Реклама
18:09

Започатковано перші міжнародні спортивні змагання для ветеранів та ветеранок під егідою України актуально

18:06

Як швидко позбутися мошок на кухні: дуже простий, але робочий спосіб

18:03

В РФ заявили про захоплення ще одного села на Донеччині: в ЗСУ відповіли

17:51

У НАТО не бачать підготовки Росії до війни з країнами Альянсу: і ось чому

17:21

Столтенберг під час саміту НАТО пояснив, чому Україна поки не вступить в альянс

16:58

F-16 вже прямують до України: Зеленський із США повідомив про важливі рішення

16:54

Розшук і арешт: у РФ влаштували "розправу" над Тетяною Лазарєвою - причина

16:46

Що добре допомагає від харчової молі: 5 порад, які позбавлять вас від комах

16:28

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16: коли та скільки літаків чекати

16:26

Захищала дітей до останнього: у Львові прощаються із загиблою лікаркою із "Охматдиту"

16:20

Уже 25 тисяч звернень: Валерія Меладзе виганяють із РФ

16:11

Як позбутися клопів у дивані: дуже ефективний спосібВідео

15:46

На обличчі, руці або нозі: що означає ваша родимка

15:40

Росія "сточила" 90% свого ресурсу під Харковом: наступ "коштував дорого"

15:39

"Наступні тижні": у Єврокомісії розповіли, коли Київ отримає перші гроші від активів РФ

15:38

8-річна волонтерка з Рівного про зібрані 1,5 млн гривень на підтримку ЗСУ та розмову з Президентом про "Джавеліни"

15:08

"Бери їх тепленькими": Арестович дав пораду Путіну, як завоювати українців

14:53

Після удару по "Охматдиту": РФ в ООН влаштувала ланч із котлетою по-київськи

14:43

Путін і Сі припускають, що мирні переговори відбудуться до кінця року - Орбан

14:38

Як оформити субсидії: кому не продовжать виплати та що змінилося

Реклама
14:34

Уже не приховує: молода дружина путініста Петросяна прокоментувала свою нову вагітність

14:03

Повернення до РФ: музичний продюсер дав коментар про кар'єру Віри Брежнєвої

13:16

Лідер гурту Друга ріка звалився зі сцени на глядачівВідео

12:54

Щоб вистачило надовго: якої потужності має бути зарядна станція для будинкуВідео

12:42

Київстар ТБ показала ТОП-10 продуктів червня та найпопулярніші серіали платформи серед українців

12:36

Через висловлювання про Охматдит: Пугачову хочуть визнати в РФ іноагентом - ЗМІ

12:27

Прем'єр Британії Стармер не проти ударів по РФ ракетами Storm Shadow

12:25

Путіністка Сніжана Єгорова обізвала українок і одразу була покарана

12:18

Який повербанк вибрати, щоб не зганьбитися і зарядити гаджети вдома

12:01

"Хочеться вбити Путіна": Зеленський емоційно висловився про удар РФ по ОхматдитуФото

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти