Спека буде навіть вночі, але не скрізь: у які області грозові дощі принесуть свіжість

Синоптики попереджають, що у багатьох областях вночі температура повітря підвищиться до +25 градусів, а вдень - до +40.

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Прогноз погоди в Україні на 11 липня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 11 липня буде дуже спекотною. Водночас синоптики попереджають про те, що деякі регіони заливатимуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 11 липня на Сумщині, Черкащині, Київщині та Вінниччині будуть грозові дощі. Водночас в Україні буде спекотно і температура повітря підвищиться до +40 градусів. Жара не покидатиме Україну навіть вночі - 20-25 градусів тепла. Пік спеки очікується 12-15 липня.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 11 липня / фото: ventusky

Погода 11 липня

В Україні 11 липня синоптики прогнозують дощі з грозами на Закарпатті та Прикарпатті. Вітер в цей день буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у південній частині, східних та центральних областях вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека 40°; на решті території вночі 18-23°, вдень 29-34° (на високогір'ї Карпат вночі 15-20°, вдень 21-26°)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +40

За даними meteoprog, 11 липня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде в Миколаївській і Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +23...+40 градусів. Найнижча температура буде у Волинській та Чернігівській областях. Там температура повітря підвищиться до +19...+31 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 11 липня / фото: meteoprog

Погода 11 липня у Києві

У Києві 11 липня буде спека. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Суха спекотна погода з температурою вночі 18-23°, вдень 29-34°; У Києві вночі 20-22°, вдень 32-34°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 11 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриє шалена спека – синоптики попередили про надвисоку температуру. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 липня.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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