На Тернопільщині вдарить серйозний 'мінус': наскільки впаде температура

Погода в Тернопільській області у понеділок, 2 лютого, буде хмарною з проясненнями. Опади не передбачаються. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
За словами синоптиків, завтра вітер буде східного напрямку, 3 – 8 м/с.
Температура повітря по області та в місті вночі складатиме -18…-23 градуси, вдень підніметься до -10…-15 градусів.
Крім того, з 1 по 4 лютого на дорогах збережеться ожеледиця. Рівень небезпечності - жовтий (НМЯ 1).
Синоптики додають, що з 3 лютого морози на Тернопільщині трішки послабнуть. Вночі очікується -14…-19 градусів.
Коли морози стануть слабшими
Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що наступні кілька днів в Україні очікується дуже холодна погода із температурою повітря вночі -20…-28 градусів.
Однак, за її словами, сильні морози не будуть тривалими.
"Схоже, що 2, 3 та 4-го лютого в Україні буде пік холоду, а далі, з 5-6-го лютого морози відчутно послабшають", - додала вона.
Як повідомляв Главред, вже з початку нового тижня температура повітря в Полтаві та області знизиться до 18-23 градусів морозу вночі (в північних районах області до 28 градусів морозу) та до 14-19 градусів морозу вдень.
Також відомо, що найближчими днями на Рівненщині очікується значне зниження температури та надзвичайний мороз, місцями позначка термометра сягне рекордних -30 градусів.
Водночас на Житомирщині останній місяць зими розпочнеться з різкого похолодання. На дорогах прогнозують ожеледицю, що значно ускладнить рух транспорту.
