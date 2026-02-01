На Тернопільщині вдарить серйозний 'мінус': наскільки впаде температура

Найближчі дні у Тернопільській області будуть без опадів.

Погода в Тернополі 2 лютого / фото: pixabay

Погода в Тернопільській області у понеділок, 2 лютого, буде хмарною з проясненнями. Опади не передбачаються. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

За словами синоптиків, завтра вітер буде східного напрямку, 3 – 8 м/с.

Температура повітря по області та в місті вночі складатиме -18…-23 градуси, вдень підніметься до -10…-15 градусів.

Крім того, з 1 по 4 лютого на дорогах збережеться ожеледиця. Рівень небезпечності - жовтий (НМЯ 1).

Синоптики додають, що з 3 лютого морози на Тернопільщині трішки послабнуть. Вночі очікується -14…-19 градусів.

Погода Тернопіль / фото: meteoprog

Коли морози стануть слабшими

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що наступні кілька днів в Україні очікується дуже холодна погода із температурою повітря вночі -20…-28 градусів.

Однак, за її словами, сильні морози не будуть тривалими.

"Схоже, що 2, 3 та 4-го лютого в Україні буде пік холоду, а далі, з 5-6-го лютого морози відчутно послабшають", - додала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

