Україну накриває сильна хвиля похолодання: які регіони замерзатимуть найсильніше

Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -23 градусів.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakryvaet-silnaya-volna-poholodaniya-kakie-regiony-zamerznut-silnee-vsego-10736966.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 1 лютого

Коли температура повітря опуститься до -25 градусів

Погода в Україні 1 лютого буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що лютий почнеться сильними морозами. Найближчої ночі температура повітря опуститься до 18-25 градусів морозу. Вдень температура повітря буде на рівні 12-17 градусів морозу.

відео дня

Такі морози протримаються кілька днів. З другої половини наступного тижня морози почнуть слабшати.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / фото: ventusky

Погода 1 лютого

В Україні 1 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день прогнозують сніг у південно-східних областях. Водночас на дорогах буде ожеледиця. Вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Холодна погода з температурою вночі 20-25°, вдень 12-17° морозу; на Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу; у південних областях вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу; в Криму та Закарпатті вночі та вдень 1-6° морозу (вдень на Закарпатті місцями близько 0°)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -23

За даними meteoprog, 1 лютого в Україні буде дуже холодно. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -3...+2 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -23...-13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / фото: meteoprog

Погода 1 лютого у Києві

У Києві 1 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 20-25°, вдень 14-19° морозу; у Києві вночі 21-23°, вдень 14-16° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian. Очікується поступове підвищення температурного фону.

Невелике підвищення температури після періоду сильних морозів у Дніпрі не принесе відчутного полегшення для містян. Упродовж середи, четверга та п’ятниці в місті утримається холодна погода з мінусовими температурами та переважно хмарним небом. Наприкінці робочого тижня синоптики не виключають сніг.

Крім того, до 23 січня Житомирська область буде під впливом потужного антициклону. Саме цей атмосферний фронт перекрив доступ теплого повітря з Атлантики та відкрив шлях полярному холоду.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред