Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну накриває сильна хвиля похолодання: які регіони замерзатимуть найсильніше

Ангеліна Підвисоцька
31 січня 2026, 19:36оновлено 31 січня, 20:06
393
Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -23 градусів.
погода, зима
Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 1 лютого
  • Коли температура повітря опуститься до -25 градусів

Погода в Україні 1 лютого буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що лютий почнеться сильними морозами. Найближчої ночі температура повітря опуститься до 18-25 градусів морозу. Вдень температура повітря буде на рівні 12-17 градусів морозу.

відео дня

Такі морози протримаються кілька днів. З другої половини наступного тижня морози почнуть слабшати.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Україну накриває сильна хвиля похолодання: які регіони замерзатимуть найсильніше
Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / фото: ventusky

Погода 1 лютого

В Україні 1 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день прогнозують сніг у південно-східних областях. Водночас на дорогах буде ожеледиця. Вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Холодна погода з температурою вночі 20-25°, вдень 12-17° морозу; на Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу; у південних областях вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу; в Криму та Закарпатті вночі та вдень 1-6° морозу (вдень на Закарпатті місцями близько 0°)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -23

За даними meteoprog, 1 лютого в Україні буде дуже холодно. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -3...+2 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -23...-13 градусів.

Україну накриває сильна хвиля похолодання: які регіони замерзатимуть найсильніше
Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / фото: meteoprog

Погода 1 лютого у Києві

У Києві 1 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 20-25°, вдень 14-19° морозу; у Києві вночі 21-23°, вдень 14-16° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Україну накриває сильна хвиля похолодання: які регіони замерзатимуть найсильніше
Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian. Очікується поступове підвищення температурного фону.

Невелике підвищення температури після періоду сильних морозів у Дніпрі не принесе відчутного полегшення для містян. Упродовж середи, четверга та п’ятниці в місті утримається холодна погода з мінусовими температурами та переважно хмарним небом. Наприкінці робочого тижня синоптики не виключають сніг.

Крім того, до 23 січня Житомирська область буде під впливом потужного антициклону. Саме цей атмосферний фронт перекрив доступ теплого повітря з Атлантики та відкрив шлях полярному холоду.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну накриває сильна хвиля похолодання: які регіони замерзатимуть найсильніше

Україну накриває сильна хвиля похолодання: які регіони замерзатимуть найсильніше

19:36Синоптик
Зеленський зробив гучну заяву про зустріч з Путіним: що можуть обговорити

Зеленський зробив гучну заяву про зустріч з Путіним: що можуть обговорити

18:30Україна
Чи є загроза евакуації: киянам пояснили, до чого готуватися через блекаут

Чи є загроза евакуації: киянам пояснили, до чого готуватися через блекаут

16:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Найстрашніший день для Путіна: історик назвав дату, яку в Росії бояться згадувати

Найстрашніший день для Путіна: історик назвав дату, яку в Росії бояться згадувати

Повня у Леві 1 лютого 2026 року: кого накриє хвиля змін - Таро прогноз

Повня у Леві 1 лютого 2026 року: кого накриє хвиля змін - Таро прогноз

Два знаки зодіаку опиняться в епіцентрі подій вже цими вихідними - хто у списку

Два знаки зодіаку опиняться в епіцентрі подій вже цими вихідними - хто у списку

Гороскоп на завтра 1 лютого: Дівам - приємні несподіванки, Левам - обман

Гороскоп на завтра 1 лютого: Дівам - приємні несподіванки, Левам - обман

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

Останні новини

21:27

Що не можна робити з грошима в цей день: заборони у свято 1 лютого

21:11

Ідеальна пара для Тельця: з ким цей знак зодіаку буде по-справжньому щасливий

20:42

"Продукти будуть дорожчати": українців попередили про неминуче зростання цін

20:10

Третій корпус: Якщо держава не захистить Національне меморіальне військове кладовище, це зроблять військові і ветерани

19:41

Один простий трюк з радіатором: кімната прогрівається в рази швидшеВідео

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - ЛитвинПовна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин
19:36

Україну накриває сильна хвиля похолодання: які регіони замерзатимуть найсильніше

19:11

"Породило підозри": Кейт Міддлтон розгнівана через шпигунство в королівському палаці

19:10

"При Байдені такого не було": що задумав ТрампПогляд

18:30

Зеленський зробив гучну заяву про зустріч з Путіним: що можуть обговорити

Реклама
18:12

Пізнаю себе: Шерон Стоун після інсульту відчуває зв'язок з потойбічним світом

17:34

Бійців ТрО "насильно" перевели в штурмовики: реакція Сил оборони на скандал

17:25

Три знаки зодіаку отримають унікальний шанс змінити долю: "чорна смуга" позаду

17:07

"Хто це?" Анна Кошмал поділилася фото з часів "Сватів" і не стримала емоцій

17:07

Переломний рік, який змінить усе: названо найкращий період в історії УкраїниВідео

16:27

Чи є загроза евакуації: киянам пояснили, до чого готуватися через блекаут

16:22

Стала відома переможниця Australian Open-2026Відео

16:12

Архітектурна загадка хрущовок: чому в СРСР не було балконів на першому поверсі

15:27

Білий хліб небезпечний для рівня цукру в крові: дієтологи назвали корисну альтернативу

15:22

"Хочу заробляти більше": відомий український актор розповів про свої доходи

15:11

Нація, яку неможливо зламати: звідки береться українська свобода

Реклама
14:59

Блекаут й відключенні метро: кому і де відновлюють електроенергію в Україні

14:48

Дієтолог пояснив, чому не можна чистити ківі та картоплю: про це знають одиниці

14:35

У мирних переговорах є промінь надії, але прориву до березня не буде - The Economist

14:33

Новий паспорт: зрадниця Йолка розірвала зв'язки з Україною

14:27

Найстрашніший день для Путіна: історик назвав дату, яку в Росії бояться згадуватиВідео

13:54

СЕО Роксолана Пиртко розповіла про нові дитячі ініціативи у львівському СТРЦ Spartak актуально

13:49

Не в Москві: історик назвав регіон, де Русь існувала найдовшеВідео

13:46

Тіна Кароль повідомила, що її "замовили": "Почали з'являтися матеріали в Росії"

13:44

Найдорожча їжа у світі: за що насправді платять мільйонери

13:33

Будуть надзвичайно смачними: розкрито головний секрет приготування пухких оладок

13:13

Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах - Bloomberg

12:45

Як відмити каламутні склянки до блиску: простий лайфхак з оцтом

12:41

Шмигаль розкрив причину блекауту та строки повернення світла

12:40

"Були рідними, стали чужими": Ольга Сумська поділилася своїм болем

12:36

Слово "гололід" це калька з російської: як правильно називати це явище українською

12:33

Пауза російських ударів по Україні зіграє на руку Путіну - Fox News

11:53

Сили оборони завдали нищівної атаки по низці цінних об'єктів РФ: деталі операції

11:40

Яким був перший мультфільм незалежної України: його мало хто бачив

11:38

Чому 1 лютого не можна скаржитися на життя: яке церковне свято

11:31

"Що ж я за мати": Тодоренко кинула дитину в небезпечній ситуації

Реклама
11:26

У Києві раптово погасло світло, метро зупинилося, у Молдові - блекаут: що трапилося

11:04

Лютий покаже характер: Житомирську область скують екстремальні морози

11:00

Самі собі вороги: три знаки зодіаку, які заважають своєму щастю

10:27

"Побачимося" Кевін з "Один вдома" попрощався з померлою Кетрін О'Хара

09:59

Є нюанс: дипломат звернув увагу на важливий сигнал США у темі переговорів з РФ

09:51

Топ-10 маленьких порід собак для квартири: не галасують, не линяють і легко уживаються

08:59

Відчайдушний хід Кремля: The Telegraph пояснив справжню суть енергетичного перемирʼя

08:54

Морози до -30 скують Рівненщину: коли чекати екстремальний холод "червоного рівня"

08:14

Чому чоловіки уникають серйозних стосунків: пояснення психолога

08:10

Проти Росії введено найбільшу в світі кількість санкцій, але є нюансПогляд

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти