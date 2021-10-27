Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" в критичному стані

Валерій Гаркалін в комі / instagram.com/garkalin

У Росії госпіталізували актора Валерія Гаркаліна. У нього виявили коронавірус. Незважаючи на те, що артист потрапив до лікарні ще 2 жовтня, він як і раніше у вкрай важкому стані. За словами медиків, організм не справляється інфекцією.

Зокрема, за даними телеканалу РЕН ТВ, вірус у Гаркаліна ускладнений хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. У артиста атеросклероз судин і шунтування серця.

Гаркалін досі в реанімації. Він підключений до апарату штучної вентиляції легень через критичну стадію пневмонії і серйозне ураження легень - 75-85%.

Довідка: Валерію Гаркаліну 67 років. Він відомий російський актор і знімався в таких фільмах, як Ширлі-Мирлі, Життя без любові, Дітки напрокат і Моя прекрасна няня.

Нагадаємо, раніше в Москві пропала безвісти відома радянська актриса Світлана Світлична. З квартири артистки нічого не пропало. Всі особисті речі, документи і велика сума грошей залишилися на місці. Заяву про зникнення в поліцію подали її родичі.

Також раніше у Росії помер відомий режисер Олександр Рогожкін. "Батько" фільмів Вулиці розбитих ліхтарів і Особливості національного полювання помер в Санкт-Петербурзі 24 жовтня у віці 72 років.