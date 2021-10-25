Помер зірка серіалу "Друзі"

Джеймс Майкл Майлер помер від раку простати / instagram.com/slate_michael

У США помер голлівудський актор Джеймс Майкл Тайлер. Він прославився роллю менеджера кафе Central Perk - Гантера, таємно закоханого в Рейчел, яку зіграла Дженніфер Еністон в культовому серіалі "Друзі".

Тайлер пішов з життя в 59 років від раку. Про це, в понеділок, 25 жовтня, пише таблоїд TMZ.

"Світ знав його як Гантера з популярного серіалу "Друзі", але близькі Майкла знали його як актора, музиканта, борця з раком і люблячого чоловіка... Зустрівши його одного разу, ви б придбали друга на все життя", - розповів менеджер зірки, додавши, що Тайлер помер тихою смертю в своєму будинку в Лос-Анджелесі напередодні вранці.

Про важку хворобу кінозірки стало відомо в червні цього року. Тоді Джеймс зізнався, що ще в 2018 році у нього діагностували рак простати четвертої стадії.

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Також на його рахунку ролі в картинах - "Сабріна - маленька відьма","Клініка","Жити з цим" та інші.

Нагадаємо, 6 вересня, на 89 році життя помер легендарний французький актор Жан-Поль Бельмондо. Останнім часом він хворів і кілька разів йшов з кіно і театру.

Також раніше помер культовий радянський артист Роман Громадський. У нього стався інсульт. На рахунку актора цілий ешелон ролей в кіно і театрі.