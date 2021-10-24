Помер "батько" "Вулиць розбитих ліхтарів"

Олександр Рогожкін помер в 72 роки / Коммерсантъ

В Росії помер відомий режисер Олександр Рогожкін. "Батько" фільмів "Вулиці розбитих ліхтарів" і "Особливості національного полювання" помер в Санкт-Петербурзі 24 жовтня у віці 72 років.

Про це йдеться в повідомленні кіностудії "Ленфільм".

"На жаль, інформація достовірна. Ми всі сумуємо. З відходом Олександра Володимировича Рогожкіна російське кіно зазнало важкої втрати", - написав "Ленфільм".

Причина смерті режисера не розкрита.

Відомо, що Рогожкін має звання народного артиста Росії і заслуженого діяча мистецтв РФ. Також він є лауреатом Держпремії в галузі мистецтв.

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Славу кінематографісту принесли картини "Особливості національного полювання", "Особливості національної риболовлі", "Особливості національного полювання в зимовий період", "Зозуля", "Вулиці розбитих ліхтарів"і "Вбивча сила".

Всього на його рахунку більше 15 знятих картин, які стали володарями премії "Ніка", "Золотий орел", "Кінотавр".

Нагадаємо, 6 вересня, на 89 році життя помер легендарний французький актор Жан-Поль Бельмондо. Останнім часом він хворів і кілька разів йшов з кіно і театру.

Також раніше помер культовий радянський артист Роман громадський. У нього стався інсульт. На рахунку актора цілий ешелон ролей в кіно і театрі.