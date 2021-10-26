Зірка "Діамантової руки" пропала безвісти: з'явилися останні кадри з акторкою

Світлана Світлична в кадрі" Діамантова рука " / Скріншот

У Москві пропала безвісти відома радянська акторка Світлана Світлична.

Заяву про зникнення в поліцію подали її родичі, пише Московський комсомолець.

Близькі 81-річної акторки заявили, що вона зникла ще 21 жовтня. Слідчі ведуть активні пошуки Світличної.

У той же час друг Світличної - актор Іван Ніколаєв каже, що актриса переїхала до родичів.

Пізніше стало відомо, що у день зникнення Світлична потрапила у об'єктив камер відеоспостереження. На кадрах видно, як артистку проводжають у квартиру консьєрж та сусіди.

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Також відомо, що із квартири акторки нічого не зникло. Усі особисті речі, документи та велика сума грошей залишилися на місці.

Нагадаємо, минулого року на Світличну впав софіт, після чого у неї проявилися ознаки деменції. У травні цього року акторка зізналася, що її переслідує депресія і вона готується до смерті.

Чим прославилася Світлична

Величезну популярність Світлані Світличній принесла роль Анни Сергіївни у фільмі "Діамантова рука". Також глядачі побачили її в картинах "Сімнадцять миттєвостей весни", "Місце зустрічі змінити не можна" та інших.

Вона народилася 15 травня 1940 року на території Вірменії, а в 1974 році отримала звання Заслужена артистка РРФСР.