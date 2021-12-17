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Зірка Сексу у великому місті актор Кріс Нот звинувачений у згвалтуванні двох жінок

17 грудня 2021, 11:50

Містер Біг був зовсім не джентльменом, запрошуючи дівчат до себе.

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Актора Кріса Нота звинуватили в сексуальному насильстві / gettyimages.com

Кріс Нот, Містер Міг, він же Чоловік Мрії - головний чоловічий персонаж культового серіалу Секс у Великому Місті. Про нього мріють всі жінки світу з 1998 року. На екрані актор виглядає чарівним, ввічливим, харизматичним... Але в житті він далекий від ідеалу.

В редакцію The Hollywood Reporter з різницею в місяць звернулися дві жінки, які в розгорнутих листах розповіли, як пережили сексуальне насильство, вчинене над ними Містером бігом. Контакти мали місце в 2004 і 2015 роках.

У 2004 Зоуї (ім'я змінено в цілях безпеки) було 22 роки. Вона пару місяців, як влаштувалася на престижну роботу в Лос-Анджелес. Знаменитості були не рідкісними гостями в її конторі, Кріс Нот також вів з ними бізнес. За словами дівчини, актор став фліртувати з нею при зустрічі, потім якось дістав її телефонний номер і залишав їй голосові повідомлення.

Пізніше Нот запросив Зоуї в басейн. В цій же будівлі у нього була квартира. У тому ж будинку жила її подруга, так що дівчина прийняла запрошення. У басейні Кріс Нот, Зоуі і її подружка мило розмовляли, потім актор пішов, посилаючись на необхідність подзвонити. Він дав дівчині книгу, екранізацію якої обмірковував, і попросив Зоуиї її занести до нього в квартиру, щоб обговорити перспективи зйомок.

З порога актор поцілував Зоуї. Дівчина відповіла на поцілунок, спершу подумавши, що це може веселою історією - її поцілував сам Чоловік Мрії! Але коли дівчина, подякувавши за вечір, зібралася йти, Кріс Нот, за словами Зоуї, заштовхнув її в квартиру і зайнявся з нею сексом без її згоди. Спочатку вона кричала, потім просто чекала, коли все закінчиться.

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Кріс Нот на пресьєрі фільму Секс у Великому Місті-2 / gettyimages.com

Пізніше вона зізналася в події подрузі, матері і своїй начальниці, проте заяви в поліцію відправляти не стала. За словами Зоуї, вона б, можливо, і продовжувала мовчати, але цей інцидент знову виринув в її пам'яті, коли вона побачила Кріса Нота в продовженні серіалу Секс у Великому Місті. До того ж її мама також була жертвою сексуального насильства, і, за словами Зоуї, це мучило її до самої смерті. Дівчина зізналася, що на смертному одрі не хотіла б згадувати цей жахливий інцидент, як її мати.

У 2015 році Кріс Нот запросив на вечерю 25-річну офіціантку Лілі. Правда, вечеря так і не відбулася - вони прийшли в ресторан, коли кухня була вже закрита. Тому вони просто сиділи в барі, пили вино і говорили про життя.

Коли дівчина захмеліла і зібралася йти, Нот запропонував їй піднятися до нього, він жив неподалік, на дегустацію віскі і приємну бесіду. За словами Лілі, вона була занадто наївною і недостатньо сексуально розкутою, щоб навіть подумати про те, чим це запрошення може обернутися.

У квартирі у Нота вони спочатку слухали музику, пили віскі і обговорювали мистецтво. Актор зробив кілька спроб почати активні залицяння за дівчиною, але вона все їх відкидала, так як він був одружений, з дітьми і набагато старше неї (на той момент Ноту був вже 61 рік).

Потім Нот перейшов до рішучих дій: зняв з себе штани і примусив Лілі до орального сексу. Наступне, що вона пам'ятає - як актор зайнявся з нею сексом, поки дівчина плакала. Після цього вона поїхала додому. За словами подруги, дівчина виглядала розбитою і приниженою.

Вже наступного дня Лілі почала переконувати себе, що нічого страшного не сталося, тим більше Кріс Нот продовжував їй писати повідомлення з подяками за прекрасний вечір і проханнями, щоб все залишилося між ними.

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Кріс Нот звинувачення в сексуальному насильстві заперечує / gettyimages.com

І Лілі сама майже повірила в те, що вечір був не такий вже й поганий, але роки по тому, побачивши Нота на екранах, вона не змогла замовчати свою історію.

Кріс Нот звинувачення в сексуальному насильстві категорично заперечує: "Звинувачення на мою адресу, висунуті людьми, з якими я зустрічався багато років, навіть десятиліть тому, категорично помилкові. Ці історії могли бути написані 30 років тому або 30 днів тому - "ні "завжди означає "Ні " - це межа, яку я не перетинав. Зустрічі відбувалися за обопільною згодою. Важко не засумніватися в термінах виходу цих історій. Я не знаю напевно, чому вони спливають зараз, але я знаю одне: я не нападав на цих жінок".

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