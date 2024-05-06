Обманюю її: Лорак зізналася, як вчинила з донькою і ледь не знепритомніла

Зрадниця Ані Лорак розповіла, як брехала своїй доньці цілих три місяці.

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Зрадниця Лорак кілька місяців обманювала свою доньку / Колаж Главред, фото Стархіт

Зрадниця України Ані Лорак, яка продовжує жити і заробляти криваві рублі в терористичній РФ розповіла, як обманювала свою дочку.

Як пише пропагандистське видання Стархіт, зрадниця була учасницею російського шоу "Маска". Вона виступала в 30-ти кілограмовому костюмі плюшевого кота. У момент голосування, коли судді мали обрати персонажа, який не увійде до трійки переможців, усі присутні звернули увагу, що Кіт похитується і, здається, ось-ось втратить почуття.

Зрадниця Лорак навіть зробила кілька кроків у бік виходу зі сцени, але потім залишилася. "Було два номери, довелося складно. Хочеться сказати - я просто дівчинка, маленька", - сказала "маленька" 45-річна співачка.

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Лорак також зізналася, що обманювала свою доньку Софію. "Три місяці жити в умовах абсолютної брехні... ви не розумієте, що це таке! Ми дивимося з дитиною "Маску", вона вболіває за Котика, запитує - "А хто там, знаєш? Мам, а ти не Котик?" І я обманюю її, почуваюся дуже погано. Мої близькі, знайомі стали будувати якісь здогадки, катувати мене", - поділилася запроданка.

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Додамо, днями Ані Лорак відверто розповіла,яким буде її весілля з Ісааком Віджраку, якщо така подія станеться. При цьому прямої відповіді на запитання, наскільки ймовірно, що одруження буде швидким, співачка давати не стала.

А також з'явилися чутки, що саме Кіркоров порадив Ані Лорак якнайшвидше змінити паспорт, щоб не втрачати можливість заробляти в Росії.

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