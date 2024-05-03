Відомій українській актрисі діагностували рак - деталі

Катерина Молчанова поділилася з шанувальниками, як проходить її лікування від раку.

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Катерина Молчанова розповіла про своє лікування / колаж: Главред, фото: instagram.com/kate.molchanovaa/

Відома українська акторка Катерина Молчанова публічно повідомила, що в неї діагностували рак.

На своїй сторінці в Instagram актриса розповіла, що рак їй діагностували ще взимку. Молчанова періодично ходила на планові огляди, оскільки в її родині були такі випадки.

"Ще на плановому візиті до гінеколога на початку грудня я попросила подивитися мої груди. Роблю перевірки за УЗД щороку. У моїй родині з обох ліній жінки хворіли на рак. Тому я завжди стежила за цим", - сказала актриса.

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Пухлину виявили на початковій стадії й обійшлося без хіміотерапії, а в березні пухлину видалили.

"На початку лютого мені діагностували рак грудей. На початку березня мені зробили операцію, вирізали ракову пухлину. Груди зберегла і залишила кілька шрамів. Мені пощастило. Моя ракова клітина виявилася неагресивною і діагностували її дуже рано. Тому хіміотерапія не показана", - зазначила Катерина.

Також Молчанова повідомила, що продовжує лікування радіотерапією.

"Я почала місячний курс радіотерапії. Це має бути набагато м'якше. Оскільки мій рак гормонозалежний, то тепер п'ять років я буду щодня приймати ліки, які блокують жіночі гормони, і мене введуть у штучну менопаузу, щоб знизити ймовірність ймовірного рецидиву", - сказала артистка.

Хто така Катерина Молчанова? Катерина Молчанова - українська актриса кіно і телебачення. Заслужена артистка України (2021).

Широка популярність прийшла до неї 2013 року, коли на екрани вийшов фільм грузинської режисерки Нани Джорджадзе "Моя русалка, моя Лореляй". Після успіху фільму Джорджадзе Молчанову помітила українська режисерка Олена Дем'яненко і запросила у свій масштабний проєкт "Моя бабуся Фані Каплан" на роль головної героїні.

Зірки, яким діагностували рак - останні новини

Зазначимо, раніше захиснику англійського Галл Сіті Ангусу Макдональду поставили страшний діагноз. Лікарі виявили у 26-річного захисника англійського Галл Сіті Ангуса Макдональда рак кишківника.

А також нещодавно Кейт Міддлтон повідомила, що після успішної операції на черевній порожнині у неї виявили рак. Вона також повідомила, що її операція пройшла успішно і її стан вважався не канцерогенним. Тим часом, тести після операції виявили рак.

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