Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїхав до Києва підтримати ЗСУ та українців

Ірландський актор Джек Глісон, найбільш відомий роллю Джоффрі Баратеона в серіалі "Гра престолів", приїхав до Києва заради підтримки українців.

Джек Глісон в Києві / ua.depositphotos.com і Facebook К. Чепури

Відомий актор з Ірландії Джек Глісон, який прославився роллю юного короля-негідника в фентезі-серіалі телеканалу HBO "Гра престолів", приїхав в Україну і швидко дістався Києва. Про це на своїй сторінці в Facebook написала організатор його візиту, режисер Катерина Чепура,

Відомо, що в столиці України Глісон гостюватиме три-чотири дні. Актор разом з друзями пригнав в нашу країну пікап для ЗСУ і планує зустрітися з українськими військовослужбовцями. Спершу він провів фанатську зустріч у Київському академічному театрі юного глядача на Липках (всі гроші з цього заходу передадуть на допомогу українській армії). Трохи пізніше він планує провести благодійний кіноінтенсив, всі виручені кошти від якого будуть спрямовані на придбання вантажівки для українських мінометників.

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

