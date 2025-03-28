Блогер-утікач Волошин залишився закордоном без жодного паспорта та документів

Волошин позбувся не тільки годинника і документів на віллу, а й усіх паспортів.

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Олександр Волошин тепер може повернутися на батьківщину / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Волошин

Коротко:

Що вкрали у блогера Волошина

На яку суму вкрали речей

Український блогер Олександр Волошин, який влітку 2024 року втік за кордон, в Instagram опублікував фото, де показав, що саме в нього вкрали зловмисники.

Блогер-утікач також зазначив, що тепер у нього немає жодного паспорта: ні українського, ні закордонного.

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Волошина пограбували в Польщі / Фото Instagram/ voloshyn_xx

"Зі мною все добре. Я живий, нікого не вбив і до в'язниці не сів. Але сталася малоприємна для мене ситуація... Мій будинок пограбували якісь погані люди (неценз. - авт.), - написав Волошин у сторіз.

Волошина пограбували в Польщі / Фото Instagram/ voloshyn_xx

Утікач також додав, що зловмисники винесли: годинник Rolex вартістю 22 500 євро, 5 тисяч доларів, iPhone 15, документи на нерухомість на Балі та українські паспорти (внутрішній і закордонний).

Волошина пограбували в Польщі / Фото Instagram/ voloshyn_xx

Волошина пограбували в Польщі / Фото Instagram/ voloshyn_xx

Тепер у блогерки як ніколи гостро стоїть питання повернення на батьківщину для відновлення документів.

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Раніше Главред писав про те, що Волошин повідомив, що став жертвою пограбування - в його будинок у Польщі проникли зловмисники. Зараз Олександр співпрацює з поліцією, щоб знайти злочинців.

Напередодні Олександр Волошин, який виїхав з України, здивував підписників відвертим зізнанням. Він розповів про свої жорсткі проблеми з алкоголем і наркотиками.

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Чому Олександр Волошин потрапив до бази "Миротворець"? У липні Волошин опинився в базі Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець", де зазвичай опиняються затяті пропагандисти. На сайті йшлося, що причиною стала участь Олександра в актах гуманітарної агресії проти нашої країни, поширення російської пропаганди, участь в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України, замах на незалежність і територіальну цілісність України. Його назвали "пособником російсько-фашистських загарбників і окупантів". До внесення в "Миротворець" призвела реакція блогера на обстріл окупантами дитячої лікарні "Охматдит". Тоді він закликав піти на поступки Росії, щоб зупинити війну і вбивства. Після цього він став отримувати погрози. Крім того, багато хто з його відомих колег, знайомих і друзів публічно його розкритикували.

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