Чи має Вакарчук статус учасника бойових дій - менеджер співака дала відповідь

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На початку повномасштабної війни в Україні співак і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук вступив до ЗСУ. Артист і сьогодні несе службу за військовим фахом, який він здобув ще на військовій кафедрі за часів навчання у Львівському національному університеті.
Вакарчук офіцер (лейтенант) МПО (морально-психологічного забезпечення - прим. редактора). Про це влітку 2024 року розповіла менеджерка артиста Вікторія Хоменко. Вона також роз'яснила, що його виступи перед українськими військовими на фронті та в госпіталях - частина його обов'язків.
У зв'язку з цим виникло питання, чи має Святослав Вакарчук статус учасника бойових дій. У нещодавній розмові з Апострофом Хоменко дала на нього чітку відповідь.
Так, за словами менеджера артиста, Святослав Вакарчук не тільки не має статусу УБД, а й не планує займатися його отриманням надалі. "Ні, звичайно. Ні, не отримував і не буде", - категорично заявила Вікторія Хоменко.
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Хто такий Святослав Вакарчук?
Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.
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