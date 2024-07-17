Зірка "Американської історії жахів" виходить заміж

Схоже, Емма Робертс все ж знайшла свою тиху гавань в особі голлівудського красеня.

https://glavred.net/stars/zvezda-amerikanskoy-istorii-uzhasov-vyhodit-zamuzh-10581518.html Посилання скопійоване

Емма Робертс виходить заміж за Коді Джона - фото з заручин / колаж: Главред, фото: instagram.com/emmaroberts

Американська акторка Емма Робертс повідомила про заручини зі своїм бойфрендом, актором Коді Джоном. Пара разом із серпня 2022 року.

Емма у своєму блозі в Instagram опублікувала чарівне селфі з нареченим із підписом: "Показую вам це, поки мама ще не встигла всім розповісти". У кадрі майбутні чоловік та дружина щасливо посміхаються, а Робертс хвалиться обручкою.

Раніше акторка вже була заручена - з актором Еваном Пітерсом у 2013 році. Роман артистів тривав сім років - з 2012 по 2019 рік. Пара багато разів сходилася і розходилася, поки не розпалася остаточно. До весілля у Робертс і Пітерса справа так і не дійшла.

відео дня

Також у акторки з квітня 2019 і до січня 2022 року був роман з актором Гарретом Гедлундом. У грудні 2020 року Емма народила коханому сина, проте пара так і не узаконила стосунки. Зі своїм нинішнім нареченим, актором Коді Джоном, Емма Робертс почала стосунки через 8 місяців після розставання з батьком своєї дитини.

Емма Робертс виходить заміж за Коді Джона - фото з заручин / instagram.com/emmaroberts

Хто така Емма Робертс? Емма Робертс - американська акторка і фотомодель. Найбільш відома своїми ролями в серіалах "Американська історія жахів" і "Королеви крику". Донька актора Еріка Робертса, племінниця Джулії Робертс.

Голлівуд - останні новини:

Раніше суд виніс остаточне рішення у справі про вбивство Галини Хатчінс на зйомках фільму "Іржа". Почувши його, обвинувачений Алек Болдвін, який вистрілив у жертву, розплакався.

Також стало відомо, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек офіційно намагаються продати свій маєток - вони зв'язалися з ріелторами, щоб якнайшвидше позбутися сімейного гніздечка.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред