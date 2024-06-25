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Зібров показав, як у компанії Поплавського святкував день народження

Дмитро Відоменко
25 червня 2024, 02:40
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Співак Павло Зібров похвалився святкуванням дня народження в компанії дружини, доньки, кума Юрія Рибчинського та "співочого ректора" Михайла Поплавського.
Зібров, ДН
Павло Зібров, Михайло Поплавський та Євген Рибчинський / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Нещодавно легендарний український поп-співак і народний артист України Павло Зібров відзна чив свій 67-й день народження. І негайно виклав великий фотозвіт про подію на своїй сторінці в Instagram.

Спершу під час свята іменинник зробив кілька фотографій із дружиною Мариною та донькою Діаною. Крім того, привітати кума з 67-річчям приїхав легендарний поет-пісняр Юрій Рибчинський, а також легендарний "співочий ректор" Михайло Поплавський.

Потім Зібров похвалився оригінальним тортом з прикрасою у формі його ж легендарних вусів, який йому підготували близькі.

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"Дорогі друзі, колеги, фани, народ України, я щиро дякую Вам за теплі і добрі слова, всі світлі побажання! Ще в процесі обробки, але все бачу і читаю. Дякую від усього серця. Нехай ваше добро повертається вам сторицею! Фото з сімейного святкового вечора!", - звернувся до своїх фанатів співак.

Зібров, ДН

Хто такий Павло Зібров?

Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

Нагадаємо, раніше українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна розповіла, за що вибачається перед своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, який зараз на фронті.

Також український співак-воїн, вокаліст гурту Бумбокс Андрій Хливнюк під час нещодавнього концерту назвав несподівані умови, за яких він готовий повернутися до виконання своїх російськомовних хітів, зокрема "Вахтерам".

Також українська актриса Ксенія Мішина перенесла першу у своєму житті операцію. Хірургічне втручання відбувалося під наркозом, якого в артистки раніше теж не було.

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