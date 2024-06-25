Зібров показав, як у компанії Поплавського святкував день народження

Співак Павло Зібров похвалився святкуванням дня народження в компанії дружини, доньки, кума Юрія Рибчинського та "співочого ректора" Михайла Поплавського.

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Павло Зібров, Михайло Поплавський та Євген Рибчинський / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Нещодавно легендарний український поп-співак і народний артист України Павло Зібров відзна чив свій 67-й день народження. І негайно виклав великий фотозвіт про подію на своїй сторінці в Instagram.

Спершу під час свята іменинник зробив кілька фотографій із дружиною Мариною та донькою Діаною. Крім того, привітати кума з 67-річчям приїхав легендарний поет-пісняр Юрій Рибчинський, а також легендарний "співочий ректор" Михайло Поплавський.

Потім Зібров похвалився оригінальним тортом з прикрасою у формі його ж легендарних вусів, який йому підготували близькі.

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"Дорогі друзі, колеги, фани, народ України, я щиро дякую Вам за теплі і добрі слова, всі світлі побажання! Ще в процесі обробки, але все бачу і читаю. Дякую від усього серця. Нехай ваше добро повертається вам сторицею! Фото з сімейного святкового вечора!", - звернувся до своїх фанатів співак.

Хто такий Павло Зібров? Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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