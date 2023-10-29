Ксенія Мішина перенесла операцію - акторка показала себе під наркозом

Зірка "Кріпосної" вперше лягла під ніж хірурга.

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Ксенія Мішина потрапила в лікарню - акторці зробили операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина потрапила до лікарні. Про це вона розповіла самостійно на своїй сторінці в Instagram.

Вона записала ролик, на якому їй ставлять крапельницю. Таким чином Мішину готували до першої в її житті операції. Маніпуляція тривала близько двох годин.

Саме через такий проміжок часу акторка знову вийшла на зв'язок з шанувальниками щоб повідомити, що операція завершена і вона вже почала відходити від наркозу. Цю процедуру їй, до речі, також проводили вперше в житті. "Перший в житті наркоз: (я) Доктор, щоб ви знали, я досі вас чую та бачу... (Доктор) Ксенія, прокидайтеся", - переказала Мішина свою розмову з лікарем.

відео дня

Після цих відео Ксенія Мішина, яка веде свій блог дуже активно, більше не виходила на зв'язок з підписниками майже добу. Також артистка не уточнювала, що послужило причиною для хірургічного втручання, яке вона перенесла вчора.

Ксенія Мішина потрапила в лікарню - акторці зробили операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

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