"Ворогів не зміг прощати": Зибров выпустил новую мощную версию хита "Хрещатик"

Павло Зібров до Дня Києва випустив оновлену версію своєї легендарної пісні "Хрещатик", яку виконав разом із військовим духовим оркестром.

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Зібров разом із військовим оркестром випустив нову потужну версію хіта "Хрещатик" / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Відомий естрадний співак і легенда 1990-х Павло Зібров до Дня Києва випустив нову версію свого популярного треку "Хрещатик" і зняв на неї кліп. Пісню артист виконав разом із військовим оркестром 8-го навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту. Відео Зіброва виклав на своїй сторінці в Instagram.

Причому канонічний текст Юрія Рибчинського був змінений у приспіві. У новому варіанті Зібров заспівав: "Я і друзів розумів і ворогів не зміг прощати". Саме так він співає "Хрещатик" від початку повномасштабного військового вторгнення.

"Київ - джерело стародавніх легенд і культурного багатства. Він мужньо витримав багато подій, бачив людей, які творили історію України. Нехай місто каштанів завжди буде для вас джерелом натхнення, мирним містом, де збуваються мрії, і де серце наповнюється любов'ю до рідного краю", - написав Зібров на своїй сторінці.

Хто такий Павло Зібров? Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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