'Знову готовий співати російськомовні хіти': Хливнюк назвав вражаючі умови

Спілкуючись з прихильниками у залі Хливнюк неочікувано сказав, що є певні умови, за яких він знову погодиться співати "Вахтерам".

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Коли "Бумбокс" будуть співати російською / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Вокаліст гурту "Бумбокс", український захисник і пілот ударного дрона Punisher Андрій Хливнюк відповів щодо того, коли почне співати свої російськомовні хіти.

На одному із благодійних закордонних концертів Хливнюк відповів на запитання фанів колективу стосовно свого репертуару російською. Спілкуючись з прихильниками у залі Хливнюк неочікувано сказав, що є певні умови, за яких він знову погодиться співати "Вахтерам", "Хоттабыч" та інші російськомовні треки.

"Коли настане той час, коли ви заспіваєте свої російськомовні пісні… Та без проблем! Масове повстання, вбивство лідерів Кремля, спалення нафіг того Кремля, росіяни нанизують голови і сраки цих д******бів просто на стовпи - і будь ласка, будуть "Вахтерам", все, що ви хочете", - сказав зі сцени Хливнюк. відео дня

Хливнюк розповів, коли заспіває російською мовою / скріншот: Instagram

Дивіться відео про те, коли гурт "Бумбокс" знову буде співати російською:

"Добрі люди, які сьогодні тут зібралися, вони, у принципі, космополітичні, як мені здається. Україна - багатонаціональна держава насправді, і багаторелігійна, і мультикультурна. Ви можете бути представником будь-якої етнічної групи. Під російською п****рацією ми маємо на увазі просто певну територію, яка опинилася під владою лютих упирєй, кончених дебілів", - зазначив Хливнюк.

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