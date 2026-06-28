"Чоловік і дружина": Даша Квіткова та футболіст Бражко відгуляли розкішне весілля

Відома блогерка та футболіст "Динамо" нарешті стали родиною.

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Даша Квіткова — весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квіткова

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Даша Квіткова вийшла заміж

Яким було весілля Квіткової та Бражко

Відома українська блогерка Даша Квіткова поділилася в Instagram першими знімками зі свого весілля з Володимиром Бражко. Пара заручилася у вересні 2025 року й одружилася менш ніж через рік після пропозиції руки й серця.

Квіткова показала ніжні кадри з різних моментів урочистості. Для основної церемонії знаменитість обрала пишну мереживну сукню силуету "рибка" з відкритими плечима. Образ нареченої доповнили ніжні локони та довга фата, яку Даша зняла для зручності під час застілля.

відео дня

"Чоловік і дружина", — підписала знімки Квіткова, додавши смайлик чорного сердечка.

Даша Квіткова — наречена / фото: instagram.com, Даша Квіткова

Обручки молодятам приніс син Даші Квіткової від першого шлюбу з Микитою Добриніним. Лев не тільки став важливою частиною свята, а й отримав максимум любові від молодят. На одному з відео видно, як Володимир взяв хлопчика на руки й ніжно обійняв.

Даша Квіткова та Володимир Бражко — весілля / фото: instagram.com, Даша Квіткова

Під час продовження святкування блогерка з'явилася в білій міні-сукні, розшитій паєтками, з відкритою спиною. Зачіску Даша також змінила на гладенький пучок. Пара разом згадала початок свого шляху завдяки ностальгічному відео та веселилася з гостями на танцмайданчику.

Даша Квіткова — другий образ нареченої / фото: instagram.com, Даша Квіткова

Нагадаємо, що раніше Даша Квіткова хотіла зробити святкування свого весілля максимально закритим і навіть не гарантувала, що шанувальники побачать кадри події в її соцмережах. Однак блогерка змінила свою думку і все-таки вирішила поділитися своїм щастям із підписниками.

Даша Квіткова / інфографіка: Главред

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Про персону: Даша Квіткова Даша Квіткова — українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерок в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

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