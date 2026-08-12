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Система мобілізації може змінитися: що вже зробила команда Драпатого

Марія Николишин
12 серпня 2026, 23:24
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Лубінець сказав, що першим сигналом змін стало кадрове рішення на Закарпатті.
Система мобілізації може змінитися: що вже зробила команда Драпатого
Підхід до мобілізації в Україні зміниться / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Лубінця:

  • Команда Драпатого не ігнорує проблему мобілізації
  • Рішення щодо Закарпаття ухвалили кардинально швидко
  • У нового головнокомандувача є ресурс для змін

Команда головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого взяла в роботу рекомендації Офісу омбудсмена щодо зміни підходів до мобілізації. Про це заявив уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі Укрінформ.

За його словами, під час робочої зустрічі з представниками команди головнокомандувача всі зауваження та рекомендації щодо зміни системи підходів до мобілізації були терміново взяті в роботу.

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"Сьогодні я вже побачив дуже швидку позитивну реакцію. По-перше, немає бажання (у команди Драпатого, - ред.) заплющувати очі на проблему, що я вже позитивно відзначаю. По-друге, кардинально швидко прийнято рішення про відсторонення обласного керівника ТЦК та СП на Закарпатті. Туди відправлена велика перевірка", - наголосив він.

Лубінець зауважив, що з таким відповідальним підходом "у головнокомандувача є всі можливості кардинально змінити цю ситуацію з мобілізацією на краще".

Михайло Драпатий
Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

Чи може мобілізація в Україні посилитися

Керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіта Муренко заявив, що в Україні восени можуть знову змінити правила мобілізації та бронювання, особливо якщо Росія оголосить додаткову мобілізацію або посилить наступ.

За його словами, Україна наразі змушена реагувати на проблеми з комплектуванням війська ситуативно.

"Якщо Росія оголосить додаткову мобілізацію, відкриє нові напрямки або посилить наступ, зокрема на півночі або півдні, я цілком очікую, що в Україні теж змінять правила", - наголосив він.

Вручення повісток в Україні
Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, 10 серпня на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували електронну петицію з вимогою запровадити обов'язкову мобілізацію для жінок, які не мають дітей. Однак керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що жіночої мобілізації не планується.

Також в Україні набула розголосу електронна петиція з вимогою скасувати право на відстрочку від мобілізації та звільнення зі служби для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Водночас командир 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Сил безпілотних систем Юрій "Ахіллес" Федоренко заявив, що для того щоб зменшити масштаби примусової мобілізації та збільшити кількість добровольців, Україні необхідно забезпечити достатнє фінансування, надати військовослужбовцям надійні соціальні гарантії та гідне грошове забезпечення.

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Про персону: Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) - український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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