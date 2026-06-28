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"Прийшли вовчиці Винника": на концерті Барських відбулася сутичка

Христина Трохимчук
28 червня 2026, 10:55
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Фестиваль за участю Макса Барських обговорюють у соцмережах через інцидент.
Макс Барських — фестиваль
Макс Барських — фестиваль / колаж: Главред, фото: instagram.com, Макс Барських, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Фанатка вкрала шоу у Макса Барських
  • Що сталося на фестивалі

Популярний український співак Макс Барських виступив на фестивалі в Києві, що викликало бурхливі обговорення в соцмережах. Під час концерту артиста шанувальниця вилізла на підвищення і влаштувала сутичку з охороною. Відео з місця подій з'явилося в Threads.

Поки Макс Барських виступав на сцені, на її периферії розгортався справжній екшен. На конструкцію пробралася жінка, яка, ймовірно, перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Її веселощі намагалася припинити охорона, але жінка не здавалася і чинила опір чоловікам.

відео дня
Виступи Макса Барських — скандал
Виступ Макса Барських — скандал / скрін з Threads

"Здається, що на концерт Макса Барських прийшли самі вовчиці Вінника. Шановні організатори, а чи можна їх відсівати на вході?", — звернулася очевидиця у Threads.

Організатори фестивалю відреагували на те, що сталося, у коментарях під дописом. Вони наголосили, що на територію фестивалю не допускалися люди в стані алкогольного сп’яніння, однак придбати алкоголь можна було вже на місці проведення концерту.

"Дуже шкода, що ви стали свідками такої неприємної поведінки людей. Ми не допускали на територію людей у стані алкогольного сп’яніння, але розуміємо, що хтось міг перебрати з алкоголем уже на території фестивалю", — повідомили організатори.

Відповідь організаторів фестивалю
Відповідь організаторів фестивалю / скрін з Threads

Коментатори зауважили, що на фестивалях такі інциденти — не рідкість. Через спеку та доступ до алкоголю до виступу Макса Барських багато відвідувачів концерту вже були напідпитку.

"Жінка ще не протверезіла, а в Threads уже прославилася. На жаль, людей з неадекватною поведінкою там вистачало"

"Людям дали 4 години, щоб у спеку трохи випити й поїсти, тож, звісно, усі вже були в настрої. Але це не стосується саме аудиторії Макса — на кожному концерті такі трапляються"

"Там алкоголь продавали на кожному кроці, як тут не стати вовчицею"

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Про персону: Макс Барських

Макс Барських — український співак, композитор і автор пісень.
У березні 2022 року у зв’язку з військовим вторгненням Росії в Україну скасував усі виступи в Росії та відмовився повертати гроші за продані квитки, пояснивши, що кошти будуть спрямовані на "благодійні цілі". У своїй наступній заяві музикант заборонив будь-яке використання своєї музики на території Росії.

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