"Прийшли вовчиці Винника": на концерті Барських відбулася сутичка

Фестиваль за участю Макса Барських обговорюють у соцмережах через інцидент.

https://glavred.net/stars/prishli-volchicy-vinnika-na-scenu-k-barskih-prorvalis-vo-vremya-festivalya-10776308.html Посилання скопійоване

Макс Барських — фестиваль / колаж: Главред, фото: instagram.com, Макс Барських, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Фанатка вкрала шоу у Макса Барських

Що сталося на фестивалі

Популярний український співак Макс Барських виступив на фестивалі в Києві, що викликало бурхливі обговорення в соцмережах. Під час концерту артиста шанувальниця вилізла на підвищення і влаштувала сутичку з охороною. Відео з місця подій з'явилося в Threads.

Поки Макс Барських виступав на сцені, на її периферії розгортався справжній екшен. На конструкцію пробралася жінка, яка, ймовірно, перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Її веселощі намагалася припинити охорона, але жінка не здавалася і чинила опір чоловікам.

відео дня

Виступ Макса Барських — скандал / скрін з Threads

"Здається, що на концерт Макса Барських прийшли самі вовчиці Вінника. Шановні організатори, а чи можна їх відсівати на вході?", — звернулася очевидиця у Threads.

Організатори фестивалю відреагували на те, що сталося, у коментарях під дописом. Вони наголосили, що на територію фестивалю не допускалися люди в стані алкогольного сп’яніння, однак придбати алкоголь можна було вже на місці проведення концерту.

"Дуже шкода, що ви стали свідками такої неприємної поведінки людей. Ми не допускали на територію людей у стані алкогольного сп’яніння, але розуміємо, що хтось міг перебрати з алкоголем уже на території фестивалю", — повідомили організатори.

Відповідь організаторів фестивалю / скрін з Threads

Коментатори зауважили, що на фестивалях такі інциденти — не рідкість. Через спеку та доступ до алкоголю до виступу Макса Барських багато відвідувачів концерту вже були напідпитку.

"Жінка ще не протверезіла, а в Threads уже прославилася. На жаль, людей з неадекватною поведінкою там вистачало"

"Людям дали 4 години, щоб у спеку трохи випити й поїсти, тож, звісно, усі вже були в настрої. Але це не стосується саме аудиторії Макса — на кожному концерті такі трапляються"

"Там алкоголь продавали на кожному кроці, як тут не стати вовчицею"

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що дружина українського коміка Юрія Ткача поділилася кадрами свого відпочинку в Одесі. Вікторія вразила шанувальників шикарною фігурою, яку вона здобула завдяки помітному схудненню на 30 кілограмів.

Також британська монархія має намір остаточно знищити будь-які нагадування про життя принца Гаррі та Меган Маркл у Британії. Колишню резиденцію бунтівних герцогів Сассекських планують піддати масштабній перебудові та віддати під потреби палацової прислуги.

Читайте також:

Про персону: Макс Барських Макс Барських — український співак, композитор і автор пісень.

У березні 2022 року у зв’язку з військовим вторгненням Росії в Україну скасував усі виступи в Росії та відмовився повертати гроші за продані квитки, пояснивши, що кошти будуть спрямовані на "благодійні цілі". У своїй наступній заяві музикант заборонив будь-яке використання своєї музики на території Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред