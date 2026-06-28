"Прийшли вовчиці Винника": на концерті Барських відбулася сутичка

Ви дізнаєтеся:
- Фанатка вкрала шоу у Макса Барських
- Що сталося на фестивалі
Популярний український співак Макс Барських виступив на фестивалі в Києві, що викликало бурхливі обговорення в соцмережах. Під час концерту артиста шанувальниця вилізла на підвищення і влаштувала сутичку з охороною. Відео з місця подій з'явилося в Threads.
Поки Макс Барських виступав на сцені, на її периферії розгортався справжній екшен. На конструкцію пробралася жінка, яка, ймовірно, перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Її веселощі намагалася припинити охорона, але жінка не здавалася і чинила опір чоловікам.
"Здається, що на концерт Макса Барських прийшли самі вовчиці Вінника. Шановні організатори, а чи можна їх відсівати на вході?", — звернулася очевидиця у Threads.
Організатори фестивалю відреагували на те, що сталося, у коментарях під дописом. Вони наголосили, що на територію фестивалю не допускалися люди в стані алкогольного сп’яніння, однак придбати алкоголь можна було вже на місці проведення концерту.
"Дуже шкода, що ви стали свідками такої неприємної поведінки людей. Ми не допускали на територію людей у стані алкогольного сп’яніння, але розуміємо, що хтось міг перебрати з алкоголем уже на території фестивалю", — повідомили організатори.
Коментатори зауважили, що на фестивалях такі інциденти — не рідкість. Через спеку та доступ до алкоголю до виступу Макса Барських багато відвідувачів концерту вже були напідпитку.
"Жінка ще не протверезіла, а в Threads уже прославилася. На жаль, людей з неадекватною поведінкою там вистачало"
"Людям дали 4 години, щоб у спеку трохи випити й поїсти, тож, звісно, усі вже були в настрої. Але це не стосується саме аудиторії Макса — на кожному концерті такі трапляються"
"Там алкоголь продавали на кожному кроці, як тут не стати вовчицею"
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Про персону: Макс Барських
Макс Барських — український співак, композитор і автор пісень.
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