Нареченого хотіла: юна наречена путініста Лепса розговорилася про їхній роман

Аврора Кіба - 18-річна студентка і наречена скандального співака-путініста Григорія Лепса вирішила розповісти у своєму Telegram-каналі про своє особисте життя з ним.
Дівчина вирішила переконати фоловерів, що, мовляв, їй не потрібні гроші та особняки 61-річного виконавця хітів "Рюмка водки на столе" та "Показал ей весь (Она не твоя)". А насправді, мовляв Кіба, мріє про сім'ю. Плюс дівчина підтвердила, що старий співак справді зробив їй пропозицію.
"Мене неодноразово кликали дати інтерв'ю на цю тему. Від самого народження я зростаю в "парникових" умовах і не потребую чиїхось грошей, слави тощо. Коментарі на кшталт "найкращий дід" і все інше мене абсолютно ніяк не зачіпають. Друзі, засмучу вас - у мене чудова самооцінка. Я не "нова інтрижка Григорія Лепса", не запасний варіант. І по-моєму, нікому з тих, хто пише, Лепс пропозицію не робив, вірно? Вірно. А це вже щось та значить - задумайтеся друзі. У мене є певні цілі на це життя і одна з них це - сім'я. Міцна, дружна, з традиціями, щоб і в горі, і в радості", - стверджує Кіба.
Хто такий Григорій Лепс
Григорій Лепс - радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015).
16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до списку санкцій Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року занесений до санкційного списку України.
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Зазначимо, раніше Алан Бадоєв розповів, як путініст Лепс обхаркав декорації просто на знімальному майданчику. У розмові з Дмитром Гордоном Бадоєв поділився, що Григорій Лепс ніколи не був хорошою людиною.
А також Григорій Лепс відвідав Луганськ, де під час виступу в Палаці культури імені Леніна виконав заїжджені пісні голосом, що зривається. Пізніше він дав інтерв'ю для росЗМІ, фрагментами якого він поділився в соціальних мережах.
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