Лепс, Газманов, Любе: Spotify видалив сторінки з піснями артистів-путіністів

Spotify офіційно запустили в Росії, проте у квітні 2022 року він зупинив роботу в країні через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

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Spotify видалив сторінки підсанкційних російських співаків - зокрема Лепса і "Любэ" / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

Популярний музичний стримінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох виконавців із країни-агресора РФ, проти яких США і Євросоюз ввели санкції за активну підтримку війни проти України. Серед них - відомі артисти-путіністи Григорій Лепс, Shaman (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт "Любе".

До речі, станом на весну 2024 року його використовували 615 млн осіб на місяць по всьому світу (і понад 30% із них - платні передплатники).

У липні 2020 року сервіс офіційно запустили в Росії, проте у квітні 2022 року він зупинив роботу в країні через повномасштабне російське військове вторгнення в Україну. Пізніше компанія офіційно закрила свій офіс у країні-агресорці Росії та ліквідувала там юридичну особу.

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Що таке Spotify? Spotify - стримінговий сервіс, що дає змогу прослуховувати музичні композиції, аудіокниги та подкасти. Доступний у вигляді вебсайту, додатків для всіх основних операційних систем, смартфонів, смарт-пристроїв і медіасистем автомобілів, повідомляє "Вікіпедія".

Санкції проти російських артистів і пропагандистів - що відомо

Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у відповідь на російську агресію проти України. Даний пакет санкцій включає обмежувальні заходи щодо 116 фізичних і юридичних осіб, "відповідальних за дії, які підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Сюди ж потрапили і діячі культури, які підтримали військовий напад Росії на Україну.

До списку увійшов медіаменеджер Арам Габрелянов, йому закидають підтримку дій, спрямованих проти України. Обмеження запроваджено проти представників російського шоу-бізнесу: співака Шамана (Ярослава Дронова), співачки Поліни Гагаріної, актора Івана Охлобистіна, актора і блогера В'ячеслава Манучарова, телеведучої і депутата Московської міської думи Марії Кисельової, гендиректора Інституту розвитку інтернету Олексія Гореславського.

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