Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса показала свіже фото актора

Брюс Вілліс з доньками - дружина показала, як зараз виглядає актор / instagram.com/emmahemingwillis

67-річний голлівудський актор, зірка фільмів Кримінальне чтиво, Міцний горішок і П'ятий елемент Брюс Вілліс залишив свою кінокар'єру через незворотні порушення мозку. Йому була діагностована афазія - розлад у вимові і сприйнятті вже сформованої мови.

Це ускладнювало його роботу, як актора, проте не заважає йому бути хорошим батьком своїм донькам, яких у Вілліса п'ятеро: Румер Гленн (1988), Скаут Ларю (1991), Таллула Белль (1994) - від шлюбу з голлівудською зіркою Демі Мур, і Мейбел Рей (2012) та Евелін Пенн (2014), які з'явилися в його нинішньому шлюбі з моделлю і акторкою Еммою Хемінг.

Всупереч хворобі і елегантному віку Брюс залишається чудовим батьком для всіх своїх дівчаток. Зворушливий момент, в який актор біситься з Мейбел, Евелін і Румер, зловила в об'єктив Емма Хемінг.

Дружина актора і опублікувала цей знімок як привітання Вілліса з Днем батька. "З Днем батька цього веселого, люблячого, щедрого дівчачого тата з величезним серцем. Ми просто обожнюємо тебе", - підписала знімок дружина Міцного горішка.

Брюс Вілліс з доньками Румер, Мейбел і Евелін / instagram.com/emmahemingwillis

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Раніше Брюс Вілліс потрапив в об'єктив папараці - його зняли на прогулянці з близьким другом і колегою Стівеном Ідсом. 67-річний актор сильно змарнів і різко постарішав.

Незважаючи на це, його дружина Емма Хемінг продовжує зізнаватися Віллісу в любові. Хоча це, за її словами, завдає їй болю.

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