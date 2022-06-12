"Міцний горішок" зовсім здав: після відходу з кіно 67-річний Брюс Вілліс різко постарішав

Брюс Вілліс після відходу з кіно - як актор виглядає зараз / instagram.com/emmahemingwillis

Голлівудський актор, зірка фільмів Міцний горішок, П'ятий елемент, Кримінальне чтиво, Армагедон та ін., 67-річний Брюс Вілліс раніше залишив акторську кар'єру у зв'язку з невиліковною хворобою.

Про це повідомила сім'я артиста, і з тих пір БіДаб (сімейне прізвисько Вілліса) веде просте життя звичайного пенсіонера - спілкується з сім'єю, друзями, ходить на прогулянки, займається спортом тощо.

За останні пару місяців, з моменту відходу з кіно, "Міцний горішок" сильно постарів - чи то хвороба дає про себе знати, чи то актор розслабився і перестав так пильно стежити за собою.

Нещодавно він потрапив в об'єктив папараці - Вілліса зняли на прогулянці з близьким другом і колегою Стівеном Ідсом. Чоловіки розсікали вулиці Лос-Анджелеса, з апетитом поїдаючи морозиво.

Вілліс виглядав виснаженим - зім'ята футболка буквально висіла на ньому; голову від каліфорнійського сонця закривала кепка, яка також здавалася завеликою на БіДаба.

Bruce Willis goes out for ice cream with his longtime friend Stephen Eads https://t.co/1GTJsJjCXipic.twitter.com/55QcKVjYJf — The Latest Celebrity News 24/7 (@smackgirls) June 7, 2022

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