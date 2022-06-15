Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса розповіла, як він робить їй боляче

Емма Хемінг-Вілліс розповіла, за що любить Брюса Вілліса / instagram.com/emmahemingwillis

Британська акторка, фотомодель і дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг-Вілліс опублікувала на своїй сторінці в Instagram раритетне відео з чоловіком та фото з сімейного архіву.

Брюс і Емма одружилися в 2009 році, актор старший за свою обраницю на 23 роки. Вони разом виховують двох дочок 10 і 8 років.

Незважаючи на елегантний вік артиста (у березні йому виповнилося 67) і відхід зі сцени через невиліковну афазію яка може бути ранньою ознакою хвороби Альцгеймера, Хемінг-Вілліс продовжує практично щодня зізнаватися чоловікові в коханні.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала зворушливе фото, на якому вона стоїть в обіймах Вілліса. Кадр вона підписала: "Люблю його так сильно, що це робить мені боляче".

Також вона показала ролик, на якому актор виконує на сцені пісню разом музичним колективом The Temptations. Емма зізнається: Вілліс - її натхнення і головний мотиватор, який показує їй, як важливо не здаватися перед труднощами. "Мій девіз: не дозволяй страху зупинити тебе. Чому? Тому що мене постійно зупиняє страх. І це ще одна причина, по якій я закохалася в свого чоловіка, страх його ніколи не зупиняв. Я маю на увазі, який наступний рівень впевненості потрібно, щоб заспівати разом з The Temptations? Ви можете сказати, що хочете (і, чорт забирай, це так), але цей хлопець завжди керувався своєю пристрастю і ніколи не дозволяв скептикам зупинити його в чомусь. І я так поважаю, люблю і захоплююся цією людиною через це. Насолоджуйтесь цією маленькою пісенькою, яка зігріває моє серце ❤️" - підписала відео дружина актора.

Емма Хемінг-Вілліс розповіла, за що любить Брюса Вілліса / instagram.com/emmahemingwillis

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Раніше Брюс Вілліс потрапив в об'єктив папараці - його зняли на прогулянці з близьким другом і колегою Стівеном Ідсом. 67-річний актор сильно змарнів і різко постарішав.

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