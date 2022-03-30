67-річний Брюс Вілліс завершив кінокар'єру через невиліковну хворобу

Брюс Вілліс завершив кінокар'єру - у нього діагностували афазію / imdb.com

Голлівудський актор Брюс Вілліс офіційно завершує акторську кар'єру.

Про це розповіла старша донька артиста Румер Вілліс на своїй сторінці в Instagram.

Донька 67-річного актора зазначила, що це було складне рішення для її батька, проте невиліковна хвороба не дозволить йому як слід виконувати свою роботу. Тому, поки він ще здатний приймати рішення самостійно, Міцний горішок вирішив піти з кіно на піку слави.

Румер повідомляє, що її зоряний батько почав страждати від незворотного розладу мови - афазії, що пов'язаний з віковими порушеннями роботи мозку.

"Всім чудовим шанувальникам Брюса ми всією сім'єю хотіли повідомити, що у нашого любого Брюса виникли деякі проблеми зі здоров'ям, і нещодавно йому поставили діагноз афазія, яка впливає на його когнітивні здібності. В результаті цього після довгих роздумів Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато для нього значила. Це дійсно складний час для нашої сім'ї, і ми дуже вдячні вам за вашу незмінну любов, співчуття та підтримку. Ми проходимо через це як міцна сім'я, і хотіли залучити його шанувальників, тому що знаємо, як багато він значить для вас, як і ви для нього. Як завжди говорить Брюс: "Живіть на повну!", і ми всі плануємо прислухатись до його поради",- розповіла Румер Вілліс.

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