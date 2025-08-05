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У прикрасах на мільйон: дружина футболіста Зінченка показала день народження доньок

Олена Кюпелі
5 серпня 2025, 14:55
66
Влада Седан показала фото з дня народження своїх маленьких доньок.
Сімейство Зінченків відсвяткувало день народження доньок
Сімейство Зінченків відзначило день народження дочок / Колаж Главред, фото Instagram/ v.lada_sedan

Коротко:

  • Як відзначили день народження доньок Зінченків
  • Які прикраси на свято одягла дружина футболіста

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, 29-річна блогерка і журналістка Влада Седан показала, як вони відсвяткували подвійний день народження своїх доньок - Леї та Єви.

Відповідними фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

відео дня
Дружина футболіста Зінченка показала, як пройшов дитячий день народження
Дружина футболіста Зінченка показала, як пройшов дитячий день народження / Фото Instagram/ v.lada_sedan

Тематичне свято пройшло в концепті "Frozen", де дівчатка були одягнені в костюми головної героїні мультфільму - Ельзи.

Дружина футболіста Зінченка показала, як пройшов дитячий день народження
Дружина футболіста Зінченка показала, як пройшов дитячий день народження / Фото Instagram/ v.lada_sedan

Очевидно, що під час свята дітей розважали аніматори. З фото можна побачити, що на дні народження було шоу мильних бульбашок та інші розваги, які так люблять діти.

Дружина футболіста Зінченка показала, як пройшов дитячий день народження
Дружина футболіста Зінченка показала, як пройшов дитячий день народження / Фото Instagram/ v.lada_sedan

До слова, мама не відстала від своїх принцес і виглядала не гірше за дівчаток, навіть без вбрання Ельзи. На ній були вдягнені дорогі прикраси від відомого французького бренду Van Cleef.

Дружина футболіста Зінченка показала, як пройшов дитячий день народження
Дружина футболіста Зінченка показала, як пройшов дитячий день народження / Фото Instagram/ v.lada_sedan

Лише кольє та сережки обійшлися іменитому футболісту в 1 млн 400 тисяч гривень.

Прикраси дружини Зінченка
Прикраси дружини Зінченка / Фото www.vancleefarpels.com
Прикраси дружини Зінченка
Прикраси дружини Зінченка / Фото www.vancleefarpels.com
Браслет дружини Зінченка за 5600 євро
Браслет дружини Зінченка за 5600 євро / Фото www.vancleefarpels.com

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