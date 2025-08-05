У прикрасах на мільйон: дружина футболіста Зінченка показала день народження доньок

Коротко:
- Як відзначили день народження доньок Зінченків
- Які прикраси на свято одягла дружина футболіста
Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, 29-річна блогерка і журналістка Влада Седан показала, як вони відсвяткували подвійний день народження своїх доньок - Леї та Єви.
Відповідними фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Тематичне свято пройшло в концепті "Frozen", де дівчатка були одягнені в костюми головної героїні мультфільму - Ельзи.
Очевидно, що під час свята дітей розважали аніматори. З фото можна побачити, що на дні народження було шоу мильних бульбашок та інші розваги, які так люблять діти.
До слова, мама не відстала від своїх принцес і виглядала не гірше за дівчаток, навіть без вбрання Ельзи. На ній були вдягнені дорогі прикраси від відомого французького бренду Van Cleef.
Лише кольє та сережки обійшлися іменитому футболісту в 1 млн 400 тисяч гривень.
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