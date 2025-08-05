У прикрасах на мільйон: дружина футболіста Зінченка показала день народження доньок

Влада Седан показала фото з дня народження своїх маленьких доньок.

https://glavred.net/stars/zhena-futbolista-zinchenko-pokazala-dvoynoy-den-rozhdeniya-docherey-10687319.html Посилання скопійоване

Сімейство Зінченків відзначило день народження дочок / Колаж Главред, фото Instagram/ v.lada_sedan

Коротко:

Як відзначили день народження доньок Зінченків

Які прикраси на свято одягла дружина футболіста

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, 29-річна блогерка і журналістка Влада Седан показала, як вони відсвяткували подвійний день народження своїх доньок - Леї та Єви.

Відповідними фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Дружина футболіста Зінченка показала, як пройшов дитячий день народження / Фото Instagram/ v.lada_sedan

Тематичне свято пройшло в концепті "Frozen", де дівчатка були одягнені в костюми головної героїні мультфільму - Ельзи.

Дружина футболіста Зінченка показала, як пройшов дитячий день народження / Фото Instagram/ v.lada_sedan

Очевидно, що під час свята дітей розважали аніматори. З фото можна побачити, що на дні народження було шоу мильних бульбашок та інші розваги, які так люблять діти.

Дружина футболіста Зінченка показала, як пройшов дитячий день народження / Фото Instagram/ v.lada_sedan

До слова, мама не відстала від своїх принцес і виглядала не гірше за дівчаток, навіть без вбрання Ельзи. На ній були вдягнені дорогі прикраси від відомого французького бренду Van Cleef.

Дружина футболіста Зінченка показала, як пройшов дитячий день народження / Фото Instagram/ v.lada_sedan

Лише кольє та сережки обійшлися іменитому футболісту в 1 млн 400 тисяч гривень.

Прикраси дружини Зінченка / Фото www.vancleefarpels.com

Прикраси дружини Зінченка / Фото www.vancleefarpels.com

Браслет дружини Зінченка за 5600 євро / Фото www.vancleefarpels.com

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Раніше Главред розповідав, як українська співачка і музична продюсерка Наталія Могилевська відсвяткувала своє 50-річчя. У день ювілею артистка заговорила про головну роль.

Раніше також модель і співачка Наталя Єгорова завжди відкрита до експериментів. Наприклад, напередодні свого 50-річного ювілею вона зважилася відновити модельну кар'єру, що їй вдалося і вельми успішно.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред