Став тінню себе: папараці вдалося сфотографувати невпізнанного Міккі Рурка

Американський актор, сценарист і професійний боксер Міккі Рурк, вийшов зі свого будинку в Беверлі-Гіллз і здивував своїм зовнішнім виглядом суспільство.

На фотографіях, отриманих Page Six, 72-річний актор вийшов з дому 11 серпня, щоб поговорити з фахівцем по боротьбі зі шкідниками і термітами.

Рурк був помічений у розстебнутій сірій толстовці з капюшоном без сорочки. На ньому також були зелені штани для відпочинку і кросівки.

Міккі Рурк кілька років тому/ EPA / UPG

Колишній професійний боксер, який переніс кілька реконструктивних операцій через травми, виглядав розпатланим, з неохайним сивим волоссям.

Культовий кумир 80-х, який запам'ятався глядачам своєю грою разом із Кім Бейсінгер у спокусливому романтичному фільмі 1986 року "9 1/2 тижнів", під час бесіди носив сріблясте намисто і білий паперовий пакет.

Це сталося через чотири місяці після того, як актора вигнали з реаліті-шоу "Celebrity Big Brother UK" за "загрозливу й агресивну поведінку", а також за шокуючі "гомофобні" висловлювання на адресу учасника шоу.

У квітні представник ITV опублікував заяву, яка підтверджує, що колишній спортсмен "погодився покинути" реаліті-шоу після "подальшого використання ненормативної лексики та випадків неприйнятної поведінки" в будинку.

Про персону: Міккі Рурк Міккі Рурк (справжнє ім'я - Філіп Андре Рурк-молодший) - американський актор і сценарист, професійний боксер. Лауреат премій "Золотий глобус" і BAFTA (2009). Номінант на премію "Оскар" (2009). Світове визнання прийшло до актора з виходом фільму "Дев'ять з половиною тижнів", завдяки якому Рурк здобув титул секс-символу і міцно посів місце в плеяді світових кінозірок. Вершиною акторської майстерності Рурка переважною більшістю світових кінокритиків була визнана роль рестлера Ренді "Тарана" Робінсона в драмі режисера Д. Аронофскі "Рестлер" (2008), повідомляє Вікіпедія.

