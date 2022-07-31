Приїжджай до Маріуполя, Харкова: в Мережі вилаяли Наташу Корольову, яка поїхала в США

Наташа Корольова / Колаж фото УНІАН та Instagram

Скандально відома російська попспівачка Наташа Корольова (українського походження), яка більше п'яти місяців ні сказала Ні слова про війну, яку Росія розв'язала проти України, вперше покинула РФ. Новими кадрами з США виконавиця поділилися в Instagram.

У коментарях припустили, що співачка вирушила в Майамі або Нью-Йорк ‒ оскільки вона позувала на тлі хмарочосів.

"Твій Київ теж дуже гарний. Приїжджай до Маріуполя, Харкова. Подивися на свою Україну", "Це в Києві?", "Невже тебе не цікавить доля України?", "Якщо робити вигляд, що нічого не відбувається, це не означає, що нічого немає", – написали їй десятки гнівних коментарів українці.

До слова, в США давно живуть її рідні мати ‒ Людмила Поривай ‒ і сестра Ірина (також відома як співачка Руся), які відразу і беззастережно підтримали Україну у війні з російськими окупантами.

читайте також"Лютий треш": перетягнута корсетом Королева заспівала з сином, поки Тарзан ледве встав з корточок

Нагадаємо, раніше український журналіст Дмитро Гордон висміяв фотографію співачки-путіністки українського походження Наташі Корольової.

У своєму Instagram Гордон опублікував знімок, на якому співачка постала в "костюмі Єви" і стоїть догори ногами, притулившись до чогось, що дуже схоже на сміттєпровід. Сама Королева стверджує, що так вона займається спортом, і подібні вправи приносять їй величезний результат.

До того Корольова вирішила підзаробити на недавній смерті соліста групи"Ласковый май" Юрія Шатунова. Зокрема, вона звернулася до своїх передплатників в Instagram, заявивши, що його смерть була зумовлена.

Інші новини: