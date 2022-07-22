Молода дружина Андрія Макаревича вперше показала обличчя тримісячного сина музиканта

Як виглядає молодший син Андрія Макаревича Ейтан / instagram.com/_einatklein_

Четверта дружина Андрія Макаревича, журналістка, бізнесвумен, гід і фотограф родом з Києва Ейнат Кляйн побалувала шанувальників рідкісним знімком сина музиканта.

Тримісячний Ейтан допомагав мамі організовувати масштабний винний захід, що для Кляйн виявилося тим ще випробуванням. "Готувати винний захід на 300 гостей з тримісячною дитиною на руках - це... Як би висловитися? Challenging:) ледь не налила собі морозива в келих, а вина в ріжок", - розповіла Ейнат.

Для привернення уваги, вона показала, як зараз виглядає її маленький син. На своїй сторінці в Instagram вона показала фото Ейтана Макаревича - в кадрі малюк лежить у білому пісочнику і з цікавістю дивиться в камеру.

Маленького сина Ейнат і Андрія Макревича тут же засипали компліментами і добрими побажаннями в коментарях:

Син Андрія Макаревича Ейтан / instagram.com/_einatklein_

"❤️Який славний пацанчик! Здоров'я!"

"Який солодкий!"

"Який симпатичний! Waw!"

"Андреіч серйозний хлопець".

"Розумні очі! Симпатяга!"

"Хлопчисько-красень!"

"Божечки який милий маленький Макаревич, здоров'я і щастя від душі ❤️❤️❤️"

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На початку квітня четверта дружина Андрія Макаревича подарувала йому сина - хлопчика назвали ім'ям, співзвучним з ім'ям матері: так у Ейнат і Андрія народився Ейтан.

Незабаром після його народження Кляйн опублікувала зворушливе сімейне фото, на якому "святе сімейство " вперше постало втрьох.

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