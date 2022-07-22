Молода дружина Андрія Макаревича вперше показала обличчя тримісячного сина музиканта

Ейнат Кляйн расскзала, як маленький Ейтані допомагав їй в роботі.
Четверта дружина Андрія Макаревича, журналістка, бізнесвумен, гід і фотограф родом з Києва Ейнат Кляйн побалувала шанувальників рідкісним знімком сина музиканта.
Тримісячний Ейтан допомагав мамі організовувати масштабний винний захід, що для Кляйн виявилося тим ще випробуванням. "Готувати винний захід на 300 гостей з тримісячною дитиною на руках - це... Як би висловитися? Challenging:) ледь не налила собі морозива в келих, а вина в ріжок", - розповіла Ейнат.
Для привернення уваги, вона показала, як зараз виглядає її маленький син. На своїй сторінці в Instagram вона показала фото Ейтана Макаревича - в кадрі малюк лежить у білому пісочнику і з цікавістю дивиться в камеру.
Маленького сина Ейнат і Андрія Макревича тут же засипали компліментами і добрими побажаннями в коментарях:
"❤️Який славний пацанчик! Здоров'я!"
"Який солодкий!"
"Який симпатичний! Waw!"
"Андреіч серйозний хлопець".
"Розумні очі! Симпатяга!"
"Хлопчисько-красень!"
"Божечки який милий маленький Макаревич, здоров'я і щастя від душі ❤️❤️❤️"
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На початку квітня четверта дружина Андрія Макаревича подарувала йому сина - хлопчика назвали ім'ям, співзвучним з ім'ям матері: так у Ейнат і Андрія народився Ейтан.
Незабаром після його народження Кляйн опублікувала зворушливе сімейне фото, на якому "святе сімейство " вперше постало втрьох.
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